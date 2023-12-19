ГАЛЕРЕЯ | Центристы передали Рийгикогу петицию за отставку Каи Каллас

„Надеюсь, что парламент со всей ответственностью отнесется к рассмотрению петиции, соблюдая при этом принципы демократии – у депутатов должна быть возможность обозначить свою позицию в зале посредством голосования. Важно, чтобы это смог сделать каждый депутат Рийгикогу“, - сказал Михаил Кылварт.

„Согласно результатам последних опросов, отставку Каи Каллас поддерживают 71% населения. Почти 30 тысяч подписей, собранных Центристской партией за короткое время, ярко отражают растущее недовольство в обществе, - добавил Кылварт. – Правительство партии реформ безучастно наблюдает за тем, как экономика продолжает падать, люди беднеют, предприятия банкротятся, а безработица растет. Вместо того, чтобы прийти на помощь людям, премьер-министра озабочена лишь повышением налогов“.

Парламент обязан рассмотреть коллективное обращение, если его подписали 1000 и более человек.

В прошлый вторник, 12 декабря, конституционной комиссии парламента была передана другая петиция за отставку Каллас. На портале Rahvaalgatus.ee петиция „Требуем отставки Каи Каллас“ собрала 27 681 подпись. Дальше комиссии эта петиция не продвинулась.

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