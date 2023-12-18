Прививайте животных! Департамент заподозрил бешенство у собаки

По словам советника отдела здоровья и благополучия PTA Маарьи Кристиан, недавно у собаки из Харьюмаа заподозрили бешенство. „Некоторое время назад в ведомство поступило сообщение о собаке с подозрением на бешенство. Животное внезапно заболело, появились вялость, потеря аппетита и судороги, и на следующий день собака скончалась. Собака не была вакцинирована против бешенства“, – сказала она.

Были немедленно взяты пробы и отправлены в лабораторию для исследования. „К счастью, бешенство диагностировано не было“, – добавила Кристиан.

„Это был пугающий случай, так как владелец раньше, много лет назад контактировал с диким животным, больным бешенством, – пояснила Кристиан. – Бешенство широко распространено у наших восточных соседей, вирус может попасть к нам через невакцинированных животных“.

Единственный способ защитить своих питомцев от бешенства и избежать заражения – сделать им прививку.

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