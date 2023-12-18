Новости Эстонии
18.12.2023, 20:46

„У выезжающих спросят их мнение“. Глава миграционного ведомства Латвии: что ждет лишенных ВНЖ граждан России

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Andris Auzāns
Кристина Худенко
ФОТО: Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI

1 декабря закончился срок, в который Латвию предлагали покинуть граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на новый статус. Теперь около 1000 человек могут получить распоряжения о выезде в срок до 30 дней. Какой у них статус? Какие есть варианты остаться? Можно ли уехать и вернуться? Кого будут принудительно выдворять? Как? Глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе ответила на вопросы ведущего Spried ar Delfi Андриса Аузанса и журналиста Кристины Худенко. Об этои пишет RusDelfi.lv.

В сентябре Управление по делам гражданства и миграции разослали около 3500 писем с предложением покинуть Латвию до 30 ноября или найти новые основания для того, чтобы остаться. Примерно 2200 из адресатов не сделали ничего — им на сегодня отключили доступ к социальным услугам.

Около 15 600 граждан России запросили статус постоянного жителя ЕС в Латвии, еще почти 3 000 человек запросили временный вид на жительство, без оплаченного государством медобслуживания и соцпособий. Среди последних есть уже те граждане России, которые сдавали и не сдали экзамен — они должны были до 30 ноября повторно пересдать тест. Если это было сделано успешно, они должны до Нового года просить статус постоянного жителя ЕС, а если неуспешно — просить до конца марта двухгодичный ВНЖ с социальными правами постоянного (для подготовки к экзаменам).

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