„У выезжающих спросят их мнение“. Глава миграционного ведомства Латвии: что ждет лишенных ВНЖ граждан России

В сентябре Управление по делам гражданства и миграции разослали около 3500 писем с предложением покинуть Латвию до 30 ноября или найти новые основания для того, чтобы остаться. Примерно 2200 из адресатов не сделали ничего — им на сегодня отключили доступ к социальным услугам.

Около 15 600 граждан России запросили статус постоянного жителя ЕС в Латвии, еще почти 3 000 человек запросили временный вид на жительство, без оплаченного государством медобслуживания и соцпособий. Среди последних есть уже те граждане России, которые сдавали и не сдали экзамен — они должны были до 30 ноября повторно пересдать тест. Если это было сделано успешно, они должны до Нового года просить статус постоянного жителя ЕС, а если неуспешно — просить до конца марта двухгодичный ВНЖ с социальными правами постоянного (для подготовки к экзаменам).