18.12.2023, 20:46
„У выезжающих спросят их мнение“. Глава миграционного ведомства Латвии: что ждет лишенных ВНЖ граждан России(32)
ФОТО: Фото: Patriks Pauls Briķis, DELFI
1 декабря закончился срок, в который Латвию предлагали покинуть граждан России, чей постоянный ВНЖ аннулировали из-за неявки на экзамен по госязыку или неподанных документов на новый статус. Теперь около 1000 человек могут получить распоряжения о выезде в срок до 30 дней. Какой у них статус? Какие есть варианты остаться? Можно ли уехать и вернуться? Кого будут принудительно выдворять? Как? Глава Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Майра Розе ответила на вопросы ведущего Spried ar Delfi Андриса Аузанса и журналиста Кристины Худенко. Об этои пишет RusDelfi.lv.