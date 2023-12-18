Рауль Тоомсалу уходит с поста председателя правления Operail

Рауль Тоомсалу возглавлял Operail почти 8 лет. „Благодарим Рауля за его преданность и значительный вклад - при его руководстве бывший грузовой перевозчик EVR Cargo развился в концерн железнодорожных предприятий Operail с несколькими направлениями бизнеса и современной организационной культурой“, - сказал председатель совета концерна Кайдо Саар.

„Путь в железнодорожном секторе был длинным и интересным. Я продолжу держать пальцы скрещенными за Operail и желаю успехов в поиске и реализации нового курса“, - сказал Рауль Тоомсалу.

В настоящее время в правительстве обсуждается новая стратегия будущего Operail. „Это означает начало новой эры для компании. Так что свежий взгляд на управление вполне полезен“, - сказал Саар. Нового руководителя начнут искать для Operail, исходя из стратегии после её принятия.

Пока правление остается с одним членом правления, руководить компанией будет Мерле Курвитс. Курвитс присоединилась к Operail в мае 2022 года в качестве члена правления дочерней компании AS Operail Leasing, занимающейся арендой вагонов. В ноябре того же года она стала членом правления материнской компании AS Operail.

„Мерле Курвитс отлично разбирается в работе компании. За год нахождения в должности она показала себя отличным руководителем, которого поддерживает компетентное руководство, совместно с которым продемонстрировала способность управлять компанией в трудные времена. Operail остается в хороших руках“, - подтвердил Саар.

Operail — железнодорожный концерн, принадлежащий Эстонской Республике, который занимается грузовыми перевозками и обслуживанием, ремонтом и строительством подвижного состава в Эстонии.