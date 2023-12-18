ФОТО | Президент Карис и Анджей Дуда приветствовали военно-воздушные силы Польши и Эстонии, участвующие в миссии воздушной безопасности НАТО в Эмари

„Я высоко ценю вклад Польши в обеспечение безопасности НАТО, включая Эстонию и Балтийский регион, будь то миссия НАТО по воздушной безопасности в Эмари или участие в наших учениях“, - заявил президент Карис на встрече со своим польским коллегой и вооруженными силами.

По словам президента Кариса, ведущая роль Польши в НАТО имеет решающее значение для обеспечения безопасности региона Балтийского моря. „И Эстония, и Польша серьезно относятся к вопросам безопасности и обороны, и мы оба являемся законодателями тенденций в НАТО с точки зрения оборонной готовности, оборонных инвестиций и сдерживания“, - сказал президент Карис и добавил, что оборонный бюджет обеих стран составляет 3 процента ВВП.

Польские ВВС уже второй раз принимают участие в миссии по обеспечению воздушной безопасности в Эмари, последний раз они охраняли воздушное пространство Эстонии в 2020 году. Истребители, прибывшие в Эмари из Польши, несут круглосуточное дежурство на авиабазе, при необходимости выполняют разведывательные и совершают регулярные тренировочные полеты.

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