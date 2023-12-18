18.12.2023, 16:40
ВИДЕО | Таллинн – столица скользких дорог. Что можно сделать, чтобы обошлось без травм? Отвечает Свет(16)
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет утверждает, что мы больше не можем рассчитывать на нормальные зимы, когда снег остается на земле надолго. В интервью он также объясняет, почему уборка снега во многом является обязанностью домовладельцев.
Дороги Таллинна в настоящее время очень скользкие, что доставляет много головной боли пешеходам. Нередко можно увидеть, как люди буквально теряют равновесие и падают.