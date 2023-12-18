Новости Эстонии
18.12.2023, 16:40

ВИДЕО | Таллинн – столица скользких дорог. Что можно сделать, чтобы обошлось без травм? Отвечает Свет

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Вице-мэр Таллинна Владимир Свет утверждает, что мы больше не можем рассчитывать на нормальные зимы, когда снег остается на земле надолго. В интервью он также объясняет, почему уборка снега во многом является обязанностью домовладельцев.

Дороги Таллинна в настоящее время очень скользкие, что доставляет много головной боли пешеходам. Нередко можно увидеть, как люди буквально теряют равновесие и падают.

Свет рассказывает, что к погодным условиям город готовился. Целью было убрать снег везде, где только возможно. „Всего вывезено 190 тысяч кубических метров снега“, - подчеркивает он. Он говорит, что сейчас, в свою очередь, дороги посыпают крошкой, это будет продолжаться на постоянной основе.

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RusDelfi
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