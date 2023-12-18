ВИДЕО | Таллинн – столица скользких дорог. Что можно сделать, чтобы обошлось без травм? Отвечает Свет

Дороги Таллинн а в настоящее время очень скользкие, что доставляет много головной боли пешеходам. Нередко можно увидеть, как люди буквально теряют равновесие и падают.

Свет рассказывает, что к погодным условиям город готовился. Целью было убрать снег везде, где только возможно. „Всего вывезено 190 тысяч кубических метров снега“, - подчеркивает он. Он говорит, что сейчас, в свою очередь, дороги посыпают крошкой, это будет продолжаться на постоянной основе.