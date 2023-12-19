Клубника в шоколаде за 25 евро, мыло за 10 — беженки из Украины запустили в Эстонии свои бизнесы
Пряники и клубника в шоколаде, цветочные композиции и мыло из эстонских трав, картины, выполненные акварелью на шелке, и даже украшения из титана — все это, созданное женщинами-предпринимательницами из Украины, можно было приобрести на рождественском базаре Эстонского совета помощи беженцам. Базар посетил и журналист RusDelfi.
Евгения Харманова приехала в Эстонию весной 2022 года. Обосновалась в Йыгева. Её конёк - клубника, покрытая бельгийским шоколадом. Букеты и композиции из этого сладкого стройматериала завораживают.
“Когда приехала в Эстонию, подумала, что заниматься своим делом — отличная возможность. Сначала мне казалось: здесь такого практически нет, но потом поняла, стала анализировать и добиваться лучших результатов“, — рассказывает украинка. Большое качество заказов Евгении приходит от эстонцев. Набор клубники в шоколаде у мастера стоит 20-25 евро, шоколад ручной работы — 10 евро.
Анна Литвин и Марина Причина избрали иную концепцию. Они специализируются на полезных сладостях из сухофруктов и соленом вяленом мясе. „Мы с первого дня помогали украинским военным, и этот проект создавался изначально как волонтерский, он начал пользоваться неплохим спросом, — признается Анна. — Когда мы приехали, моего ребенка все старались подбодрить: дать киндер-сюрприз, например, или другие сладости. Постоянные ходячие углеводы! Поэтому решили, что нужно сделать что-то без сахара, без добавок. Что-то полезное“. Наборы сухофруктов можно приобрести от 16 евро.
Композиции из кактусов любовно создает украинка Елена, которая всю жизнь мечтала стать флористом. „И вот приехав в Эстонию, я встала на биржу труда и попросила курсы — чтобы хобби превратить в профессию“, — вспоминает Елена. Первые композиции украинка посадила, еще когда работала в отеле. „Ездила в Таллиннский ботанический сад, садилась в кактусовую рощу, смотрела и чувствовала облегчение. Мне хватало там посидеть пару часов. Выходила совсем другим человеком“, — рассказывает флорист. Если бы кактусы понимали, с какой любовью к ним отосится создатель цветочных композиций, кажется, они бы сбросили свои иголки и стали бы еще милее. „Эти камни собирала у моря сама, - с улыбкой демонстрирует очередную творческую задумку Елена. - Брала столько, сколько могу поднять!“.
Стоимость цветочных композиций начинается от 10 евро.
Необычные украшения, изготовленные из титана, создает украинка Ирина Костерина вместе со своим мужем Юрием. Ее бизнес-идея попала в ТОП-16 лучших идей, и сейчас она принимает участие в шестимесячной менторской программе, для того, чтобы получить еще большую поддержку для развития своего бизнеса.
Настоящие произведения искусства, выполненные акварелью на шелке, создают Надия Карпенкова и Ксения Карпенкова — мать и дочь, которые приехали в Эстонию весной 2022 года и проживают сейчас в Тарту.
Еще одна украинка - Ольга - запустила свой бренд экомыла. „Все делаю сама — от разработки рецепта до реализации продукта“, — с гордостью констатирует украинка. Сама собирает эстонские травы: „Шалфей, мята, ромашка, мелисса — все это заготавливаю, а потом творю! Также не использую пальмовое масло и животные жиры“, — из своей работы Ольга секретов не делает.
Мыло ручной работы обойдется покупателю в 10 евро.
Рождественский базар прошел в пятый раз, и в этом году местом его проведения стал офис Эстонского совета помощи беженцам. Помимо приобретения подарков, сделанных руками украинцев, можно было также принять участие в разнообразной культурной программе.
„Наш рождественский базар — это не просто обычный рождественский рынок. На базаре свои товары продавали люди, которые бежали или эмигрировали в Эстонию, и каждая покупка поможет обеспечить доход тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Также будет возможность приобрести сувениры, выручка от которых пойдет на покупку генератора в восточный регион Украины“, - сказала руководитель социального предприятия Siin ja Sääl Кирке Пийркиви.
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