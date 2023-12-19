Клубника в шоколаде за 25 евро, мыло за 10 — беженки из Украины запустили в Эстонии свои бизнесы

Евгения Харманова приехала в Эстонию весной 2022 года. Обосновалась в Йыгева. Её конёк - клубника, покрытая бельгийским шоколадом. Букеты и композиции из этого сладкого стройматериала завораживают.

“Когда приехала в Эстонию, подумала, что заниматься своим делом — отличная возможность. Сначала мне казалось: здесь такого практически нет, но потом поняла, стала анализировать и добиваться лучших результатов“, — рассказывает украинка. Большое качество заказов Евгении приходит от эстонцев. Набор клубники в шоколаде у мастера стоит 20-25 евро, шоколад ручной работы — 10 евро.

Анна Литвин и Марина Причина избрали иную концепцию. Они специализируются на полезных сладостях из сухофруктов и соленом вяленом мясе. „Мы с первого дня помогали украинским военным, и этот проект создавался изначально как волонтерский, он начал пользоваться неплохим спросом, — признается Анна. — Когда мы приехали, моего ребенка все старались подбодрить: дать киндер-сюрприз, например, или другие сладости. Постоянные ходячие углеводы! Поэтому решили, что нужно сделать что-то без сахара, без добавок. Что-то полезное“. Наборы сухофруктов можно приобрести от 16 евро.

Композиции из кактусов любовно создает украинка Елена, которая всю жизнь мечтала стать флористом. „И вот приехав в Эстонию, я встала на биржу труда и попросила курсы — чтобы хобби превратить в профессию“, — вспоминает Елена. Первые композиции украинка посадила, еще когда работала в отеле. „Ездила в Таллиннский ботанический сад, садилась в кактусовую рощу, смотрела и чувствовала облегчение. Мне хватало там посидеть пару часов. Выходила совсем другим человеком“, — рассказывает флорист. Если бы кактусы понимали, с какой любовью к ним отосится создатель цветочных композиций, кажется, они бы сбросили свои иголки и стали бы еще милее. „Эти камни собирала у моря сама, - с улыбкой демонстрирует очередную творческую задумку Елена. - Брала столько, сколько могу поднять!“.

Стоимость цветочных композиций начинается от 10 евро.