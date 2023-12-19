Исследование: большинство жителей Эстонии планируют покупать рождественские подарки в торговых центрах
Проведенное по заказу банка Citadele исследование показывает, что несмотря на успех электронной коммерции, торговые центры по-прежнему являются самым популярным местом для покупки рождественских подарков. В рождественский период посетить их планируют 58% респондентов.
В рамках опроса, проведенного по заказу банка Citadele, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. 43% респондентов планируют покупать подарки в эстонских интернет-магазинах, а 24% ответивших – на иностранных платформах. 13% респондентов надеются найти подарки на ремесленных рынках, а 4% респондентов обращаются к социальным предприятиям.
Торговые центры были наиболее популярным вариантом в каждой возрастной группе. Популярность интернет-магазинов особенно заметна среди людей моложе 40 лет и снижается по мере роста среднего возраста отвечающих.
Торговые центры особенно популярны среди жителей Харьюмаа, Ляэнемаа и Ида-Вирумаа. Популярность отечественных интернет-магазинов для покупки подарков оказалась самой высокой среди жителей Ляэнемаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа. Зарубежными электронными платформами пользуются преимущественно жители Хийумаа, Ляэнемаа и Харьюмаа.
„Если вы решили купить новогодние подарки в торговом центре, выбирайте отечественные товары. Кроме того, очевидно, что эстонские интернет-магазины вдвое популярнее зарубежных. Я особенно призываю поддерживать местный малый бизнес, поскольку в нынешней сложной экономической ситуации для него это особенно ценно“, - отметила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.
В том же опросе банк Citadele выяснял, когда люди планируют покупать подарки. Уже к середине ноября 18% респондентов сделали осознанный выбор – купить подарки в последний момент. Хакиайнен советует людям планировать рождественский шоппинг стратегически, чтобы потом не чувствовать себя некомфортно в людных местах и не способствовать распространению инфекционных заболеваний.
Опрос, проведенный по заказу банка Citadele в трех странах Балтии исследовательской фирмой Norstat, охватил по 1000 человек в каждой стране.
Citadele стремится привнести инновации в банковский сектор стран Балтии и предложить людям и предприятиям больше возможностей использования банковских услуг. Помимо повседневных банковских услуг, Citadele предлагает услуги, основанные на финансовых технологиях, включая современное мобильное приложение, а также бесконтактные и мгновенные платежи. Citadele первым в странах Балтии ввел именные платежи, открытие счетов с помощью электронной идентификации, а также кольца, поддерживающие бесконтактные платежи. Citadele Group – латвийский финансовый концерн. Головной офис Citadele Group находится в Риге, а дочерние предприятия и филиалы действуют в Эстонии Латвии и Литве.