Упали на скользком тротуаре? Страховка поможет избежать финансовых проблем

„Страхование от несчастного случая также покрывает расходы, которые, например, не возмещает Больничная касса, а также помогает сохранить доход, если в результате происшествия пострадавший временно теряет трудоспособность“, - сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.

„Падение на плохо обслуживаемый скользкий тротуар может привести к серьезному ущербу здоровью и имуществу, в результате чего человек может оказаться неспособным работать в течение нескольких месяцев. Денежная компенсация за боль и страдания, а также компенсация в связи с временной утратой трудоспособности, безусловно, являются большим подспорьем, – добавила Кальт. – Здесь, например, можно вспомнить случай, когда по дороге на работу человек поскользнулся, упал и повредил руку – благодаря наличию страховки он получил компенсацию в размере более 2100 евро“.

Впрочем, падение на сколькой дороге – не единственное, от чего защищает страхование от несчастных случаев. „Наиболее часто в течение всего года случаются бытовые травмы, и большинство несчастных случаев происходит, когда люди что-то делают у себя дома“, - пояснила Кальт. Встречаются, например, травмы, полученные при перевозке или перемещении вещей, падения, а также травмы, полученные во время занятий спортом.

Страхование от несчастных случаев состоит из различных видов защиты, причем наиболее важным и включенным во все пакеты покрытием является возмещение потери трудоспособности. „Это значит, что, если произойдет несчастный случай, в результате которого человек потеряет трудоспособность, компенсация поможет ему и его семье внести необходимые изменения в организацию повседневной жизни“, - сказала Кальт. В качестве дополнительной защиты можно выбрать компенсацию за боль и страдания, суточное возмещение, компенсацию на случай смерти или компенсацию медицинских расходов.