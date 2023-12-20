Упали на скользком тротуаре? Страховка поможет избежать финансовых проблем
Зимние условия и неидеальное городское обслуживание сделали многие тротуары скользкими, из-за чего можно легко упасть и получить травму. В случае подобных происшествий на помощь придет страховка.
„Страхование от несчастного случая также покрывает расходы, которые, например, не возмещает Больничная касса, а также помогает сохранить доход, если в результате происшествия пострадавший временно теряет трудоспособность“, - сказала руководитель группы страхования путешествий и личного страхования PZU Kindlustus Гейли Кальт.
„Падение на плохо обслуживаемый скользкий тротуар может привести к серьезному ущербу здоровью и имуществу, в результате чего человек может оказаться неспособным работать в течение нескольких месяцев. Денежная компенсация за боль и страдания, а также компенсация в связи с временной утратой трудоспособности, безусловно, являются большим подспорьем, – добавила Кальт. – Здесь, например, можно вспомнить случай, когда по дороге на работу человек поскользнулся, упал и повредил руку – благодаря наличию страховки он получил компенсацию в размере более 2100 евро“.
Впрочем, падение на сколькой дороге – не единственное, от чего защищает страхование от несчастных случаев. „Наиболее часто в течение всего года случаются бытовые травмы, и большинство несчастных случаев происходит, когда люди что-то делают у себя дома“, - пояснила Кальт. Встречаются, например, травмы, полученные при перевозке или перемещении вещей, падения, а также травмы, полученные во время занятий спортом.
Страхование от несчастных случаев состоит из различных видов защиты, причем наиболее важным и включенным во все пакеты покрытием является возмещение потери трудоспособности. „Это значит, что, если произойдет несчастный случай, в результате которого человек потеряет трудоспособность, компенсация поможет ему и его семье внести необходимые изменения в организацию повседневной жизни“, - сказала Кальт. В качестве дополнительной защиты можно выбрать компенсацию за боль и страдания, суточное возмещение, компенсацию на случай смерти или компенсацию медицинских расходов.
„Компенсация за боль и страдания означает, что при получении временной травмы страховая компания выплачивает потерпевшему единовременную компенсацию. При наличии суточного возмещения доход человека, отсутствующего на работе из-за несчастного случая, будет сохранен на 100% вместе с господдержкой“, - пояснила Кальт. Если в договоре страхования оговорено и возмещение в случае смерти человека, родственники погибшего получат компенсацию, которая поможет облегчить взятые на себя финансовые обязательства. А компенсация медицинских расходов помогает покрыть расходы на лечение, которые не возмещает Больничная касса.
„Если в страховании от несчастных случаев PZU выбрано суточное возмещение и с несовершеннолетним ребенком семьи произошел несчастный случай, родитель может спокойно оставаться в отпуске по уходу, не теряя при этом своих доходов, – добавила Кальт. – Рекреационные виды спорта и – в случае несовершеннолетних – соревновательные виды спорта автоматически покрываются страхованием от несчастных случаев PZU“.
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