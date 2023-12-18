Каждый пятый муниципалитет Эстонии на грани финансового кризиса, обязательства за год утроились

„Если в прошлом году муниципалитеты потратили на обслуживание своих обязательств в среднем 8,2 миллиона евро, то в этом году за десять месяцев было потрачено 26,9 миллиона евро“, — сообщил, выступая на Radio Äripäev исполнительный директор Союза городов и самоуправлений Вейкко Лухалайд.

Основной толчок росту затрат дали тенденции в глобальной экономике, но вытекающий из них кризис эстонского государственного бюджета тоже вызвал проблемы и в бюджетах местных органов власти.

„Что нам сулит следующий год? Повышение налога с оборота, налог на автомобили, реформа социального обеспечения, повышение зарплат учителям: все это только новые трудности, которые не приносят облегчения с точки зрения бюджетов, а усугубляют кризис“, — отметил Лухалайд.

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