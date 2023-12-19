Новости Эстонии
19.12.2023, 17:25

„Нам понадобятся 150 новых водителей и 5 млн евро“. Решение ЕС ударит по TLT

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Решение Эстонии поддержать введение 47-часового непрерывного отдыха для людей, работающих по графику, вместо прежних 36 часов в неделю, будет означать для „Таллиннского городского транспорта“ (TLT) необходимость нанять еще 150 водителей и дополнительные расходы в размере 5 млн евро, пишет rus.err.ee.

В марте 2023 года Европейский суд вынес решение, которое меняет прежнюю практику Эстонии в применении требований к рабочему времени и времени отдыха.

Таким образом, ежедневное время отдыха не может рассматриваться как часть еженедельного времени отдыха, а должно предшествовать еженедельному времени отдыха, то есть работающему по графику человеку в течение семидневного периода нужно будет предоставлять возможность непрерывного отдыха продолжительностью 47 часов (11 часов ежедневного отдыха + 36 часов еженедельного отдыха) вместо прежних 36 часов.

„Такое толкование времени отдыха будет означать, что TLT понадобятся еще около 100 водителей автобусов и 50 водителей трамваев и троллейбусов, а также дополнительные 5 млн евро. И даже если эти средства будут найдены, это не спасет положения, поскольку квалифицированной рабочей силы на рынке труда попросту нет“, говорится в обращении главы TLT Кайдо Падара к Министерству экономики и коммуникаций.

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