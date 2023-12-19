„Нам понадобятся 150 новых водителей и 5 млн евро“. Решение ЕС ударит по TLT

В марте 2023 года Европейский суд вынес решение, которое меняет прежнюю практику Эстонии в применении требований к рабочему времени и времени отдыха.

Таким образом, ежедневное время отдыха не может рассматриваться как часть еженедельного времени отдыха, а должно предшествовать еженедельному времени отдыха, то есть работающему по графику человеку в течение семидневного периода нужно будет предоставлять возможность непрерывного отдыха продолжительностью 47 часов (11 часов ежедневного отдыха + 36 часов еженедельного отдыха) вместо прежних 36 часов.

„Такое толкование времени отдыха будет означать, что TLT понадобятся еще около 100 водителей автобусов и 50 водителей трамваев и троллейбусов, а также дополнительные 5 млн евро. И даже если эти средства будут найдены, это не спасет положения, поскольку квалифицированной рабочей силы на рынке труда попросту нет“, говорится в обращении главы TLT Кайдо Падара к Министерству экономики и коммуникаций.

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