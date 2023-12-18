Новости Эстонии
18.12.2023, 17:32

Рестораны столицы полны клиентов, несмотря на спад в экономике

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LIAA 2023 food
LIAA 2023 food
ФОТО: Delfi Meedia

Кафе и рестораны Таллинна не испытывают недостатка в посетителях: несмотря на спад экономики, жители нашей страны по-прежнему с удовольствием обедают и ужинают вне дома, однако сумма заказа на одного человека заметно снизилась, пишет rus.err.ee.

„Это очень хорошо заметно по чеку, если раньше люди приходили и брали первое, второе и третье, то сейчас тоже берется второе и третье, но оно берется на двоих. Люди начали больше брать блюда, которые возможно поделить на несколько человек. В декабре это может быть не так заметно, потому что есть корпоративны, есть гости города - туристы. Люди хотят отмечать праздники, но ноябрь и октябрь были не так хороши“, - рассказал управляющий рестораном R14 Анатолий Рябов.

Тем не менее, по мнению экономического аналитика банка SEB Михкеля Нестора, повышение налога с оборота в следующем году не должно сильно повлиять на сферу обслуживания.

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