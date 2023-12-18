ПОДПИСАНО | С нового года ездить в поездах станет дороже

Согласно данным Департамента статистики, в 2022 году индекс потребительских цен вырос более чем на 19% по сравнению с предыдущим годом. Для покрытия возросших расходов предельные цены на железнодорожные билеты вырастут в среднем на 10%.

По словам министра, при установлении новых тарифов было важно, чтобы повышение стоимости билетов не снизило интерес пассажиров к использованию поездов. „Цены неизбежно выросли во всех отраслях, что отражается и в росте расходов на железнодорожную инфраструктуру. Наша цель — сохранить цены на приемлемом уровне, чтобы количество пассажиров не уменьшалось“, — сообщил Каллас.

„Чтобы обеспечить качество и безопасность железных дорог, само собой, необходимы инвестиции. Важно, чтобы в будущем мы могли предложить людям безопасный, удобный и качественный общественный транспорт“, — добавил он.

Постановлением увеличиваются преимущественно предельная стоимость километра пути и самого билета. Билет для одной зоны подорожает с нынешних 1,60 до 1,80 евро. Стоимость проезда через несколько зон увеличится примерно на 10 процентов. Новые предельные цены на железнодорожные билеты начнут действовать с 1 января 2024 года.

Последний раз цены на билеты на поезд повышались 1 января 2022 года.

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