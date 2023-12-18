Грядущие праздники: какие дни нерабочие, какие сокращенные и как оплачиваются

Отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

Рабочий день, предшествующий Новому году, годовщине Эстонской Республики, Дню Победы, а также сочельнику, сокращается на три часа. Это требование вытекает из Закона о трудовом договоре и является обязанностью работодателя.

В дни, предшествующие государственным праздникам, сокращение рабочего дня является обязательным как для обычного, так и для суммированного расчета рабочего времени. Таким образом, рабочий день сокращается для всех работников, рабочий день которых приходится на указанные дни.

Если, исходя из характера работы, сокращение рабочего времени невозможно, необходимо заранее достичь с работником договоренности относительно работы в обычном режиме. Если работник не согласен работать полный рабочий день в день перед государственным праздником, работодатель не имеет права принуждать его к этому.

Нерабочие дни: 24, 25, 26 декабря и 1 января. Сокращенные дни: 23 и 31 декабря.

Если работник работает в обычном рабочем режиме, т.е. с понедельника по пятницу, и готов работать полный рабочий день, то три часа, на которые его рабочий день перед праздником не будет сокращен, считаются переработкой и компенсируются в соответствии с законодательством либо оплачиваемым свободным временем, либо, по договоренности, деньгами в 1,5 размере.

Если работник трудится по суммированному времени, т.е. по графику, то количество его сверхурочных часов определяется по итогам расчетного периода, поэтому отмена сокращения рабочего дня в этом случае не обязательно означает переработку.

Если работодатель предложил работнику график, в котором рабочий день перед сочельником не был сокращен на три часа, и работник не возразил против этого, то это можно рассматривать как согласие работника. Поэтому при работе по суммированному рабочему времени целесообразно сообщить работодателю о своем желании до утверждения графика.