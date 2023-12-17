„Это самая сильная боль в моей жизни“. Экс-первая ракетка мира написала завещание в 25 лет

Перед родами теннисистка, которой в октябре этого года исполнилось 26 лет, написала завещание: „Я всегда думала, что если сделаю это, то со мной что-то может случиться“.

В какой именно момент девушка написала завещание, не уточняется. Девочку она родила в июле 2023-го.

Во время беременности у Осаки обнаружили стрептококк — инфекцию, которая часто встречается у будущих матерей и которая может передаваться своим детям.

„Я не думаю, что люди знают, насколько тяжела беременность. Никто на самом деле не говорит об этом много. Утреннее недомогание, увеличение веса, одиночество. Вначале ты как бы думаешь: „О, это прекрасное путешествие“. Но потом становится тяжело“, — сказала Наоми.

Роды длились больше 12 часов. Позже выяснилось, что в какой-то момент пуповина обвилась вокруг шеи ее дочери.

„Помню, была мысль: „Это самая сильная боль в моей жизни. И я знаю, что если пройду через это, то все остальное будет очень легко““, — призналась Осака.

К счастью, все закончилось хорошо, и сегодня теннисистка воспитывает здорового ребенка.

За карьеру японка выиграла семь титулов в одиночном разряде. Четыре победы были на турнирах серии „Большого шлема“: две на Australian Open (2019, 2021) и две на US Open (2018, 2020).

В 2019-м Наоми была первой ракеткой мира — в течение 25 недель. Последний раз она выходила на корт в сентября 2022 года. Осака собирается возобновить карьеру с начала следующего сезона.

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