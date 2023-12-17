Кая Каллас заболела коронавирусом. Это нарушило планы премьеров стран Балтии и Польши

Согласно запланированному графику, встречи премьер-министров Польши и стран Балтии должны были проходить сегодня вечером и в понедельник в Таллинне.

Поскольку председательства Эстонии в Балтийской ассамблее заканчивается в 2023 году, то теперь главы правительств стран Балтии встретятся в Вильнюсе, сообщило коммуникационное бюро правительства.

„Как и многих других в это время меня сразил ковид. Я проснулась сегодня с очень плохим самочувствием, и тест только что подтвердил, что это действительно ковид“, - написала Каллас в Facebook.

„Мне приятно, что до болезни удалось принять исторические решение по Европейскому совету. Но мне очень жаль, что приходится отложить первый иностранный визит нового премьер-министра Польши Дональда Туска, который был запланирован на сегодня и должен был состояться именно в Эстонии“, - написала Каллас, отметив, что встреча министров стран Балтии была запланирована на завтра. „Я с нетерпением ждала этих встреч, но ничего не поделаешь,“ - добавила она.

„Я желаю всем здоровье и, пожалуйста, берегите себя и своих близких, чтобы вы могли провести предстоящие праздники вместе“, - заключила премьер.

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