Захарова назвала проявлением цинизма задержание бывшего редактора „Спутника“

„В Таллинне полицией безопасности Эстонии задержан экс-редактор „Спутник Медиа“, эстонский гражданин Аллан Хантсом. С показательной оперативностью в тот же день было принято решение о мере пресечения в виде ареста сроком на два месяца. По имеющимся данным, ему инкриминируются обвинения в „разведывательной деятельности против Эстонии“ и „поддержании связей с Россией““, - говорит Захарова.

„Подобные злоупотребления эстонской „охранки“ являются очередным проявлением цинизма официального Таллинна, пытающегося под видом защиты национальной безопасности свести счеты с неугодными независимыми активистами, которые, несмотря на жесткое давление спецслужб, продолжают демонстрировать готовность к выстраиванию прагматичного взаимодействия между нашими странами“, - добавляет она.

„Налицо стремление Таллинна выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной „зачистки“ инакомыслия и разжигания русофобских настроений. Очевидно, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии исключительно в плоскости распространения провокационных инсинуаций в отношении России“, - заключает Захарова.

Прокуратура подтвердила Eesti Ekspress, что 7 декабря сотрудники КаПо задержали 46-летнего мужчину, которому предъявили подозрение в направленной против Эстонской Республики разведывательной деятельности и ее поддержке. Речь идет о первоначальном подозрении, которое в ходе следствия может измениться. Сейчас мужчина задержан в качестве подозреваемого, и следователи проводят первоначальные процессуальные действия.

Как писал портал Baltija.eu, 7 декабря КаПо задержала входящего в партию KOOS Аллана Хантсома. Портал сообщал, что вдобавок обыскали квартиру Хантсома.

По словам руководителя партии KOOS Олега Иванова, Хантсом в течение нескольких дней должен был покинуть Эстонию и переехать на постоянное место жительство в Россию.

Хантсом - бывший журналист „Спутника“, один из лидеров „Бессмертного полка“ и организатор пророссийских „маршей мира“.

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