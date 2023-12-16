ФОТО | Осторожно! С крыш Таллинна свисают опасные сосульки

За устранение сосулек отвечают владельцы недвижимости, объясняет главный специалист по связям с общественностью МуПо Меэли Хунт.



Если убрать сосульки самостоятельно невозможно, тогда, по словам Хунт, необходимо заказать услугу соответствующей фирмы. „Да, мы знаем, что это может быть сложно сейчас, поскольку все торопятся получить помощь“, - отмечает она.



„Мы уже смирились с тем, что опасную зону отмечают подручными средствами, но на место все же лучше вызвать патруль МуПо, который отмаркирует опасную зону и даст владельцу недвижимости совет, как вести себя дальше“.



Хунт сообщает, что надзор за опасными сосульками осуществляется каждый день. Также на телефон МуПо поступает много сообщений о том, каким участком стоит заняться.