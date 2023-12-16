Предприниматель: cокращения - это тяжелое, но неизбежное решение. На текущий момент лучше ничего не придумали

Все чаще можно услышать, как предприятия, стартапы и фирмы сокращают сотрудников или вовсе закрываются. По мнению бизнесмена Александра Цихилова, у руководителей не остается выбора, поэтому они вынуждены идти на этот шаг. „Это цикличная форма взаимодействия, - говорит он. - Периодически кто-то в выигрыше, а кто-то нет. Три года назад сотрудник был королем, а предприниматель бегал и искал, где ему найти людей. Сейчас ситуация немного поменялась. Он я не скажу, что у предпринимателей сейчас хорошая ситуация, она для всех плохая“.

Сокращения - это тяжелое, но неизбежное решение, добавил Цихилов. „В противном случае невозможно сохранить компанию на плаву. На текущий момент лучше ничего не придумали“.

Во времена кризиса и инфляции фирмы поднять всем зарплаты тоже не могут. „Компании ограничены объёмом сбыта продукции или сервисов. Если у них нет физически денег, то это не могут сделать“.

Однако рост зарплат все-таки наблюдать можно, особенно они растут у квалифицированных сотрудников, у квалифицированных менеджеров, считает глава Admirals Цихилов. „Специалистов в нашей сфере переманивают друг у друга. Только за счет талантливых сотрудников можно вырваться вперед“.

Несмотря на проблемы в экономике и жесткой регуляции, Александр Цихилов не собирается уезжать из Эстонии, хоть филиалы его компании есть и в 20 странах мира. „Я живу в Эстонии, гражданин это страны и у меня нет мыслей уезжать отсюда. Пока не было критических факторов, которые заставили бы меня об этом задуматься.

Эстония с точки зрения содержания глобальной инфраструктуры очень хорошая страна. Это привлекательная страна, где можно реинвестировать доход в развитие компании, не платя корпоративный налог. Если это уберут, то Эстония очень сильно просядет. Тогда не останется преимуществ“, - резюмировал он в подкасте RusDelfi.

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