„Ничего не предвещало беды“. 49-летнему отцу семейства в одночасье поставили страшный диагноз

Роману 49 лет. У него двое детей. Младшей дочери всего полтора годика. До постановки диагноза мужчина работал транспортным рабочим на заводе Leibur, а в свободное время занимался спортом - поднимал гантели, ездил на велосипеде.

Все началось в конце октября, когда Роману резко стало плохо. Его постоянно рвало, он не мог есть, из-за чего не было сил. Номерок к семейному врачу мужчина получил на начало ноября. Но до назначенного времени приема состояние ухудшилось еще больше. Тогда Роман написал врачу, чтобы его приняли пораньше, но ответа не получил и решил сам отправиться в поликлинику. В регистратуре ему сообщили, что ближайший номерок есть только на вечер, но примет не врач, а медсестра. Роман был согласен на все. Однако позже в тот же день ему перезвонили из клиники и сказали, что лучше бы ему с такими симптомами вызвать скорую.

На обследовании в скорой помощи Роману сообщили, что у него рак. Диагноз - злокачественная опухоль желудка и печени, 4-я стадия. Мужчину в тот день оставили на ночь в больнице, поставили капельницу, так как он был полностью изможден и обезвожен.

По словам Романа, до момента резкого ухудшения, он и подумать не мог, что со здоровьем что-то не то. Ничто не предвещало беды, а уж тем более такого диагноза.

На первой беседе с онкологом врач сообщил Роману, что варианта лечения два — химиотерапия и иммунотерапия. Первое Касса здоровья оплачивает, второе нет. Иммунотерапия для Романа, рассчитанная на 3 месяца, стоит 11 435 евро. Но, как сразу сказал врач, есть фонд Kingitud elu, который помогает с оплатой. „Они почти никогда не отказывают“, - добавил онколог. По словам врача, это единственный фонд, который может помочь.

Почему Касса здоровья не покрывает иммунотерапию? По словам лечащего врача Романа, такое лечение подходит не всем. Конкретно Роману оно может помочь, а кому-то иммунотерапия противопоказана. Других причин, почему Касса здоровья покрывает стоимость исключительно „химии“, Роман назвать не смог.

Роман связался с организацией, ему пообещали предоставить помощь, а также попросили поделиться своей историей в СМИ. Мужчина был не против.