„Ничего не предвещало беды“. 49-летнему отцу семейства в одночасье поставили страшный диагноз(4)
Роман всегда был активен, занимался спортом, ездил на велосипеде. Ничего не предвещало тяжелого диагноза — 4-я стадия рака желудка и печени. Дорогостоящую иммунотерапию мужчине полностью оплачивает фонд Kingitud elu.
Роману 49 лет. У него двое детей. Младшей дочери всего полтора годика. До постановки диагноза мужчина работал транспортным рабочим на заводе Leibur, а в свободное время занимался спортом - поднимал гантели, ездил на велосипеде.
Все началось в конце октября, когда Роману резко стало плохо. Его постоянно рвало, он не мог есть, из-за чего не было сил. Номерок к семейному врачу мужчина получил на начало ноября. Но до назначенного времени приема состояние ухудшилось еще больше. Тогда Роман написал врачу, чтобы его приняли пораньше, но ответа не получил и решил сам отправиться в поликлинику. В регистратуре ему сообщили, что ближайший номерок есть только на вечер, но примет не врач, а медсестра. Роман был согласен на все. Однако позже в тот же день ему перезвонили из клиники и сказали, что лучше бы ему с такими симптомами вызвать скорую.
На обследовании в скорой помощи Роману сообщили, что у него рак. Диагноз - злокачественная опухоль желудка и печени, 4-я стадия. Мужчину в тот день оставили на ночь в больнице, поставили капельницу, так как он был полностью изможден и обезвожен.
По словам Романа, до момента резкого ухудшения, он и подумать не мог, что со здоровьем что-то не то. Ничто не предвещало беды, а уж тем более такого диагноза.
На первой беседе с онкологом врач сообщил Роману, что варианта лечения два — химиотерапия и иммунотерапия. Первое Касса здоровья оплачивает, второе нет. Иммунотерапия для Романа, рассчитанная на 3 месяца, стоит 11 435 евро. Но, как сразу сказал врач, есть фонд Kingitud elu, который помогает с оплатой. „Они почти никогда не отказывают“, - добавил онколог. По словам врача, это единственный фонд, который может помочь.
Роман связался с организацией, ему пообещали предоставить помощь, а также попросили поделиться своей историей в СМИ. Мужчина был не против.
Только что у Романа закончился первый курс иммунотерапии и „химии“, скоро начнется второй. На момент нашего с ним разговора, результаты анализов Роман пока не получил, но говорит, что чувствует себя лучше. Раньше его постоянно рвало, он не мог есть, не мог спать. „Все давило - и почки, и печень. Ноябрь я вообще тяжело пережил“, - делится мужчина. Но сейчас ему легче.
Что Роман планирует делать, когда победит рак?
Перед тем, как ответить, мужчина глубоко вздыхает. „Хотелось бы вернуться на работу, чтобы семья была обеспечена в первую очередь, - говорит он. - У меня же жена сейчас не работает, так как сидит с маленьким ребенком. Я на больничном, без работы. Живем на больничный и накопления, которые были отложены на ремонт квартиры. В Мустамяэской управе пошли на уступки, пообещали с нового года помогать с квартплатой, выдавать продуктовый паек, оплачивать садик и кружки для ребенка“.
О прогнозах пока говорить сложно, пока что Роману необходимо продолжать лечение. „Хотелось бы надеяться на лучшее“, - говорит мужчина.
Фонд Kingitud elu существует на пожертвования неравнодушных людей. „Я благодарен тем людям, которые дают деньги в фонд. Люди должны знать, что это все не зря, деньги помогают реальным людям. С миру по нитке - каждая сумма важна. Если я выживу, я тоже буду слать в этот фонд деньги, потому что верю, что это кому-то поможет“, - говорит мужчина.
Он призывает других онкобольных обращаться в фонд, если есть такая необходимость. Сотрудники организации не отказывают, если лечение необходимо. „Я это увидел на своем опыте, - отмечает мужчина. - Люди могут не бояться за свои деньги“.
Сделать пожертвование в фонд Kingitud elu можно, позвонив по телефону:
900 4005 = €5
900 4010 = €10
900 4050 = €25
А также на сайте организации kingitudelu.ee.