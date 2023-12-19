Новости Эстонии
19.12.2023, 11:05

„Ничего не предвещало беды“. 49-летнему отцу семейства в одночасье поставили страшный диагноз

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Роман из Таллинна.
Роман из Таллинна.
ФОТО: Erakogu

Роман всегда был активен, занимался спортом, ездил на велосипеде. Ничего не предвещало тяжелого диагноза — 4-я стадия рака желудка и печени. Дорогостоящую иммунотерапию мужчине полностью оплачивает фонд Kingitud elu.

Роману 49 лет. У него двое детей. Младшей дочери всего полтора годика. До постановки диагноза мужчина работал транспортным рабочим на заводе Leibur, а в свободное время занимался спортом - поднимал гантели, ездил на велосипеде.

Все началось в конце октября, когда Роману резко стало плохо. Его постоянно рвало, он не мог есть, из-за чего не было сил. Номерок к семейному врачу мужчина получил на начало ноября. Но до назначенного времени приема состояние ухудшилось еще больше. Тогда Роман написал врачу, чтобы его приняли пораньше, но ответа не получил и решил сам отправиться в поликлинику. В регистратуре ему сообщили, что ближайший номерок есть только на вечер, но примет не врач, а медсестра. Роман был согласен на все. Однако позже в тот же день ему перезвонили из клиники и сказали, что лучше бы ему с такими симптомами вызвать скорую.

На обследовании в скорой помощи Роману сообщили, что у него рак. Диагноз - злокачественная опухоль желудка и печени, 4-я стадия. Мужчину в тот день оставили на ночь в больнице, поставили капельницу, так как он был полностью изможден и обезвожен.

По словам Романа, до момента резкого ухудшения, он и подумать не мог, что со здоровьем что-то не то. Ничто не предвещало беды, а уж тем более такого диагноза.

На первой беседе с онкологом врач сообщил Роману, что варианта лечения два — химиотерапия и иммунотерапия. Первое Касса здоровья оплачивает, второе нет. Иммунотерапия для Романа, рассчитанная на 3 месяца, стоит 11 435 евро. Но, как сразу сказал врач, есть фонд Kingitud elu, который помогает с оплатой. „Они почти никогда не отказывают“, - добавил онколог. По словам врача, это единственный фонд, который может помочь.

Почему Касса здоровья не покрывает иммунотерапию?

По словам лечащего врача Романа, такое лечение подходит не всем. Конкретно Роману оно может помочь, а кому-то иммунотерапия противопоказана. Других причин, почему Касса здоровья покрывает стоимость исключительно „химии“, Роман назвать не смог.

Роман связался с организацией, ему пообещали предоставить помощь, а также попросили поделиться своей историей в СМИ. Мужчина был не против.

Только что у Романа закончился первый курс иммунотерапии и „химии“, скоро начнется второй. На момент нашего с ним разговора, результаты анализов Роман пока не получил, но говорит, что чувствует себя лучше. Раньше его постоянно рвало, он не мог есть, не мог спать. „Все давило - и почки, и печень. Ноябрь я вообще тяжело пережил“, - делится мужчина. Но сейчас ему легче.

Что Роман планирует делать, когда победит рак?

Перед тем, как ответить, мужчина глубоко вздыхает. „Хотелось бы вернуться на работу, чтобы семья была обеспечена в первую очередь, - говорит он. - У меня же жена сейчас не работает, так как сидит с маленьким ребенком. Я на больничном, без работы. Живем на больничный и накопления, которые были отложены на ремонт квартиры. В Мустамяэской управе пошли на уступки, пообещали с нового года помогать с квартплатой, выдавать продуктовый паек, оплачивать садик и кружки для ребенка“.

О прогнозах пока говорить сложно, пока что Роману необходимо продолжать лечение. „Хотелось бы надеяться на лучшее“, - говорит мужчина.

Фонд Kingitud elu существует на пожертвования неравнодушных людей. „Я благодарен тем людям, которые дают деньги в фонд. Люди должны знать, что это все не зря, деньги помогают реальным людям. С миру по нитке - каждая сумма важна. Если я выживу, я тоже буду слать в этот фонд деньги, потому что верю, что это кому-то поможет“, - говорит мужчина.

Он призывает других онкобольных обращаться в фонд, если есть такая необходимость. Сотрудники организации не отказывают, если лечение необходимо. „Я это увидел на своем опыте, - отмечает мужчина. - Люди могут не бояться за свои деньги“.

Сделать пожертвование в фонд Kingitud elu можно, позвонив по телефону:

900 4005 = €5

900 4010 = €10

900 4050 = €25

А также на сайте организации kingitudelu.ee.

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