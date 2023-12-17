Экономика
17.12.2023, 17:20

ГРАФИКА | Морские перевозки медленно восстанавливаются. В тридцатку ведущих портов ЕС вошел и Таллинн

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Александр Маляренко
экономист и аналитик данных
ФОТО: Alexander Gafarro | Shutterstock

После серьезного удара, вызванного пандемией, перевозки морем показывают частичное восстановление. Европейские морские порты в 2022 году увеличили суммарный объем обработанных грузов. Впрочем, для портов стран Балтии итоги года оказались неоднозначными.

По итогам прошлого года нидерландский порт Роттердам, бельгийский Антверпен-Брюгге и немецкий Гамбург стали крупнейшими портами ЕС. Они опередили прочие гавани как по общему весу обработанных грузов, так и по числу крупногабаритных контейнеров, работы с которыми проводились в портах. За год порт Роттердам обработал 427 миллионов тонн грузов, Антверпен-Брюгге 254 миллиона тонн, а Гамбург 103 миллиона тонн. В тридцатку ведущих портов ЕС вошли также Балтийские порты Клайпеда, Рига и Таллинн.

По данным Евростат, Нидерланды остались крупнейшей страной ЕС по морским грузовым перевозкам в 2022 году. Объем морских грузов, обработанных в голландских портах, составил 590 миллионов тонн, что составило 17,0% от общего объема грузов в ЕС в 2022 году. За Нидерландами следовали Испания и Италия с показателями в 14,1 % и 13,7 % соответственно.

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