ГРАФИКА | Морские перевозки медленно восстанавливаются. В тридцатку ведущих портов ЕС вошел и Таллинн

По итогам прошлого года нидерландский порт Роттердам, бельгийский Антверпен-Брюгге и немецкий Гамбург стали крупнейшими портами ЕС. Они опередили прочие гавани как по общему весу обработанных грузов, так и по числу крупногабаритных контейнеров, работы с которыми проводились в портах. За год порт Роттердам обработал 427 миллионов тонн грузов, Антверпен-Брюгге 254 миллиона тонн, а Гамбург 103 миллиона тонн. В тридцатку ведущих портов ЕС вошли также Балтийские порты Клайпеда, Рига и Таллинн.