Поиски утонувшей женщины на реке Эмайыги прекращены. Полиция: ситуация может стать опасной для водолазов

По словам оперативного руководителя Лыунаской префектуры Балдура Пилдена, в ночь происшествия полиция привлекла к поискам женщины водолаза. Поиски с помощью водолаза и гидролокатора продолжались и вчера.

„Была проверена довольно большая территория, но женщины обнаружено не было, - сказал Пилден. - Сильное течение воды сильно затрудняет работу водолаза в этой зоне, и она может стать опасной для него. Кроме того, учитывая район поиска, можно предположить, что течение могло унести женщину дальше от этого места, поэтому сегодня утром мы решили прекратить поиски с помощью водолаза и гидролокатора“.

Пилден добавил, что, хотя поиски с помощью водолаза были отменены, полиция будет искать человека до тех пор, пока он не будет найден. „Если поступит новая информация, она будет проверена, и при необходимости активные поиски будут возобновлены“, - сказал он.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 16.40 в среду. По словам звонившего, на льду под мостом Сыпрусе был виден мужчина, который кричал о помощи. На место происшествия прибыли спасатели и полиция.

„Оказалось, что два человека, которые приехали из Эеден и хотели переправиться через реку Эмайыги, провалились под лед“, - сообщил Пильден в среду. - Одному из них, 51-летнему мужчине, удалось выбраться на лед, но находившаяся с ним 76-летняя женщина погрузилась под воду. Спасатели на водах начали искать женщину в воде, но найти ее не удалось, и, к сожалению, надежды найти ее живой на данный момент нет“, - сказал тогда оперативный руководитель.

Пилден рассказал Delfi, что, насколько известно полиции, мужчина и женщина, перешедшие по льду, были знакомы. „Известно, что они приехали из района Аннелинна. Они хотели пойти к знакомому домой, и по льду это было сделать быстрее“.