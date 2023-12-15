ОТВЕЧАЮТ ЭКСПЕРТЫ | Работают ли зимой современные системы помощи водителю?

„Когда наступает зима и выпадает снег, сбои периодически возникают во всех системах помощи водителю“, - сказал руководитель по обслуживанию ELKE Auto Mustakivi Стен Тарту. По его словам, проблема в основном в том, что люди плохо очищают машину от снега, из-за чего датчики различных систем помощи могут работать некорректно. Это, в свою очередь, вызвано тем, что люди обычно не знают, где на их автомобиле расположены соответствующие датчики. Еще одной распространенной причиной неправильной работы систем помощи является сильный снегопад.

Зимой можно ожидать неточных сигналов от системы предотвращения аварий, системы удержания полосы движения, автоматического переключения дальнего света, системы распознавания дорожных знаков, динамического круиз-контроля, датчиков слепых зон и датчиков парковки.

Руководитель портфеля страхования транспортных средств ERGO Кайдо Нааритс сказал, что влияние систем помощи водителю на безопасность дорожного движения двоякое. Анализ Эстонского фонда дорожного страхования в этом году продемонстрировал положительное влияние таких систем на безопасность дорожного движения. Например, за пять лет количество наездов при движении задним ходом среди новых легковых автомобилей возрастом до пяти лет сократилось почти на 30%. Однако на смену этим инцидентам пришли другие. „Чем больше у транспортного средства всевозможных датчиков, тем менее внимательным становится водитель и увеличивается доля вызванных невнимательностью случаев“, - заявил Нааритс. Это означает, что – особенно в снежный сезон – следует быть особенно внимательным на дороге и не полагаться на системы помощи, которые, к тому же, могут сработать неожиданным образом.