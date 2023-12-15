Рядом с Горхоллом на берегу моря открылась новая общинная баня(3)
Новая общинная баня Логи построена по инициативе жителей Таллинна. Город поддержал строительство бани дотацией в рамках проекта „Создаём вместе“. Общинная баня Логи расположилась на берегу у Горхолла (Логи 13), рядом с ней можно будет моржеваться зимой и проводить досуг в тёплое время года. Баня будет открыта с пятницы по воскресенье.
Построенная по инициативе местной общины и с помощью добровольцев, общинная баня Логи призвана стать объектом социального назначения. Этот проект подчёркивает ценности устойчивого будущего – баня будет топиться на дровах, электроснабжение в ней отсутствует.
“Мы рады, что при поддержке Зелёной столицы претворено в жизнь так много разнообразных проектов. Ещё долгое время можно будет дивиться множеству новшеств, появившихся в Таллинне, которые сделали городское пространство зеленее и привлекли внимание к биоразнообразию и экологичному мышлению, будь это общинная баня, отели для насекомых или богатое видами растительности озеленение“, - сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
“Самое важное – это то, что речь идёт проектах, созданных самими горожанами и облик города становится именно таким, каким его хотят видеть его жители“, - добавил он.“Проект бани Логи – это попытка создать у моря общественное пространство, которое предложит людям возможность провести время в одиночку или заняться чем-то с компанией, или отдохнуть.
Проект призывает обратить внимание на городскую природу и предлагает альтернативу дигитальной жизни и возможность проводить больше времени у моря“, - рассказали основатели проекта из НКО Kuum ja külm.
Как раз недавно город Таллинн, в ходе реализации проекта „Зелёный след“, облагородил территорию между круизным терминалом и пляжем Каларанд, где были созданы объекты для отдыха и досуга: разнообразные места для отдыха, новые ступеньки в пляжной зоне, столы для пинг-понга, площадка для игры в Петанк, сцена для мероприятий и озеленённые дюны. Все эти меры претворены в жизнь в ходе промежуточного этапа на пути открытия города к морю, создания целостной пешеходной зоны вдоль городского побережья и реализации стратегии Таллинна по изменению облика территории Горхолла и его окрестностей.
В год Зелёной столицы Европы Таллинн поставил цель вовлекать в городскую деятельность как можно больше горожан и гражданских организаций не только из Таллинна, но и всей Эстонии. Поддержка некоммерческой деятельности в рамках проекта „Создаём вместе“ стала хорошим подспорьем для претворения в жизнь идей столичных жителей. Всего Таллинн поддержал дотацией „Создаём вместе“, на общую сумму более, чем 1,2 млн евро, 48 проектов, которые обогатили городскую среду, озеленение и природу города.
Информация о работе общинной бани Логи доступна на странице проекта: logisaun.ee