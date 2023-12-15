Со следующей недели в загсах Эстонии появятся гендерно нейтральные бланки

„Изменения были внесены в первую очередь для того, чтобы не задевать ничьих чувств и чтобы в случае однополых супругов эти бланки были пригодны для использования во всех отношениях. Конечно, бланки, в которых в качестве супругов указаны „мужчина“ и „женщина“, также будут доступны“, – сообщила советник отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел Ульви Клаар.

Подавать заявления на вступление в брак однополые пары смогут с 1 января, когда соответствующий закон вступит в силу. Это значит, что первый однополый брак может быть заключен в Эстонии не ранее 2 или 3 января, в зависимости от того, где пара подаст заявление: 2 января в загсе или 1 января в интернете.

Однополые пары уже обращаются в Таллиннский загс с вопросами. „Интерес есть, но лавины писем нет. Как обычно, люди интересуются возможностью заключить брак в определенный день. Ничего непривычного для нас нет“, – рассказала заведующая Таллиннском загсом Кристи Кайл.

20 июня этого года Эстония узаконила однополые браки. Закон был принят с привязкой к доверию к правительству, то есть без обсуждения поправок в парламенте.