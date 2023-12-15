DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас об убеждении Орбана: я не стану говорить о том, как делается колбаса

Что произошло? Свершилась история. Отказ от переговоров с Украиной о вступлении был бы для страдающего народа деморализующим, стал бы тяжелым разочарованием. На первый взгляд, Украина на сей раз не получила 50 млрд помощи, но в то же время как бы и получила. Венгрия помощь блокирует, но по меньшей мере 26 стран сделают это не позднее января.

Как это произошло? „Историкам будет интересно, как это было сделано. Сегодня я об этом говорить не буду“, - сказала премьер-министр Кая Каллас о решении Европейского совета начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой. Заслуга в убеждении венгерского премьер-министра Виктора Орбана принадлежит канцлеру Германии Олафу Шольцу. „Как это произошло, я опишу в своих мемуарах, но не сегодня. Будет интересно посмотреть, как делают колбасу“, - сказала премьер-министр Эстонии.