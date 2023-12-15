15.12.2023, 18:02
DELFI В БРЮССЕЛЕ | Кая Каллас об убеждении Орбана: я не стану говорить о том, как делается колбаса(22)
ФОТО: OLIVIER HOSLET | EPA
Корреспондент Delfi передает из Брюсселя, где проходит саммит Европейского Совета. Ряд тем переговоров комментирует глава правительства Эстонии Кая Каллас.
Что произошло? Свершилась история. Отказ от переговоров с Украиной о вступлении был бы для страдающего народа деморализующим, стал бы тяжелым разочарованием. На первый взгляд, Украина на сей раз не получила 50 млрд помощи, но в то же время как бы и получила. Венгрия помощь блокирует, но по меньшей мере 26 стран сделают это не позднее января.