Вырклаэв хочет вывести на биржу акции крупнейшего предприятия Эстонии(4)
Министр финансов Март Вырклаэв предложил правительству вывести на биржу несколько подразделений Eesti Energia, пишет dv.ee.
„Мы хотим осуществить дополнительную эмиссию акций Enefit Green, передать на биржу часть инфраструктуры розничной торговли и зарядки электроэнергии Eesti Energia, а также частично Elektrilevi“, – сообщил Вырклаэв Äripäev.
Он планирует вынести данное предложение на обсуждение правительству на следующей неделе. „Как министр финансов я могу делать предложения, которые прежде всего касаются предприятий моей сферы, т.е. предприятий концерна Eesti Energia. Листинг других компаний, находящихся в ведении других министров, можно будет комментировать тогда, когда эту тему обсудят в правительстве и когда будут приняты соответствующие решения“, – пояснил министр.
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