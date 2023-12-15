Вырклаэв хочет вывести на биржу акции крупнейшего предприятия Эстонии

Он планирует вынести данное предложение на обсуждение правительству на следующей неделе. „Как министр финансов я могу делать предложения, которые прежде всего касаются предприятий моей сферы, т.е. предприятий концерна Eesti Energia. Листинг других компаний, находящихся в ведении других министров, можно будет комментировать тогда, когда эту тему обсудят в правительстве и когда будут приняты соответствующие решения“, – пояснил министр.