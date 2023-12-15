Внимание: мошенники используют утечку данных о здоровье в своих схемах

Вчера полиция, прокуратура и Инспекция по защите данных сообщили, что в Asper Biogene OÜ произошла массовая утечка данных о здоровье людей. Мошенники воспользовались ставшей публичной утечкой данных. Людям звонят и сообщают, что произошла утечка данных об их здоровье, и затем задают дополнительные вопросы. Настоящая цель мошенников – завладеть банковскими данными и деньгами людей. В худшем случае они могут начать вымогать деньги. Если вам поступил такой звонок, немедленно повесьте трубку и обратитесь в полицию.

По словам руководителя группы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Лыунаской префектуры Яануса Юхансона, людям необходимо быть бдительными, поскольку мошенники используют недавнюю утечку данных, чтобы внушить доверие. „Людей, которых касается утечка данных о здоровье, уведомят по электронной почте, и это сделают поставщики медицинских услуг, которые отправят персональные уведомления людям, которых затронула утечка. Также дополнительная информация об утечке данных добавлена ​​на сайты учреждений здравоохранения. Людей ни в коем случае не оповещают по телефону, как это делали мошенники“, – добавил он.

„Мы просим людей быть предельно бдительными в отношении электронных писем, где отправителем является учреждение здравоохранения или выдающее себя за него третье лицо и содержание которых касается данных о вашем здоровье. Не нажимайте на ссылки и не делайте ничего, пока не будете абсолютно убеждены, что отправителем является настоящий поставщик медицинских услуг“, – сказал Юхансон.

„Если люди желают задать дополнительные вопросы по поводу утечки своих данных, они должны сделать это с помощью подписанного электронно-цифровой подписью заявления или другим способом, позволяющим идентифицировать личность, чтобы поставщик медицинских услуг мог убедиться, что человек, запрашивающий данные, является действительно тем, за кого он себя выдает“, – сказал полицейский.