Внимание: мошенники используют утечку данных о здоровье в своих схемах(3)
Вчера полиция, прокуратура и Инспекция по защите данных сообщили, что в Asper Biogene OÜ произошла массовая утечка данных о здоровье людей. Мошенники воспользовались ставшей публичной утечкой данных. Людям звонят и сообщают, что произошла утечка данных об их здоровье, и затем задают дополнительные вопросы. Настоящая цель мошенников – завладеть банковскими данными и деньгами людей. В худшем случае они могут начать вымогать деньги. Если вам поступил такой звонок, немедленно повесьте трубку и обратитесь в полицию.
По словам руководителя группы по борьбе с экономическими и киберпреступлениями Лыунаской префектуры Яануса Юхансона, людям необходимо быть бдительными, поскольку мошенники используют недавнюю утечку данных, чтобы внушить доверие. „Людей, которых касается утечка данных о здоровье, уведомят по электронной почте, и это сделают поставщики медицинских услуг, которые отправят персональные уведомления людям, которых затронула утечка. Также дополнительная информация об утечке данных добавлена на сайты учреждений здравоохранения. Людей ни в коем случае не оповещают по телефону, как это делали мошенники“, – добавил он.
„Мы просим людей быть предельно бдительными в отношении электронных писем, где отправителем является учреждение здравоохранения или выдающее себя за него третье лицо и содержание которых касается данных о вашем здоровье. Не нажимайте на ссылки и не делайте ничего, пока не будете абсолютно убеждены, что отправителем является настоящий поставщик медицинских услуг“, – сказал Юхансон.
„Если люди желают задать дополнительные вопросы по поводу утечки своих данных, они должны сделать это с помощью подписанного электронно-цифровой подписью заявления или другим способом, позволяющим идентифицировать личность, чтобы поставщик медицинских услуг мог убедиться, что человек, запрашивающий данные, является действительно тем, за кого он себя выдает“, – сказал полицейский.
Преступники, заполучившие деликатные данные, также могут начать вымогать у людей деньги. „Если человек, чьи данные были среди утекших данных, получил сообщение или звонок с шантажом, ему необходимо немедленно обратиться в полицию. В такой ситуации ни в коем случае нельзя платить деньги или выполнять другие требования. Это лишь побуждает преступников продолжать свою деятельность и не гарантирует того, что данные будут возвращены или преступник удалит их сам“, – предупредил Юхансон.
Советы полиции:
Всегда проверяйте, кто является отправителем письма, и внимательно ознакомьтесь с содержанием письма.
Если у вас имеются сомнения по поводу достоверности письма, свяжитесь с поставщиком медицинской услуги и узнайте, отправлял ли он данное письмо.
Если в письме содержится ссылка, не нажимайте на нее, поскольку это может быть ссылка, с помощью которой пытаются заполучить доступ к данным, связанным с вашим банковским счетом.
Если вам поступил звонок по поводу утечки данных о здоровье, немедленно повесьте трубку.
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