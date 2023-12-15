Достаем зонты! В ближайшие дни потеплеет, на смену снегу придут дожди

Суббота, 16.12:

Ночью: облачно, с прояснениями. Местами небольшой снег, мокрый снег, на побережье еще и дождь. Местами туман, опасность обледенения. Ветер преимущественно западный 1-6 м/с, на западном побережье до 10 м/с. Температура воздуха -2...-7, иногда до -10, на побережье 0...+2°С. Днем: Облачно, без существенных осадков. Во второй половине дня до островов дойдут более сильные осадки, которые по материку распространятся на восток. Ожидаются дожди, вечером в Восточной Эстонии также мокрый снег и снег, возможен ледяной дождь. Велика опасность обледенения! Ветер южный и юго-западный 3-8 м/с, на островах порывами до 13 м/с, днем ​​5-12 м/с, на островах и побережье порывами 18 м/с, вечером усилится. Температура воздуха повысится до -2..+2, на островах до +5°С, вечером повысится еще больше.

Воскресенье, 17.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдет дождь, а в начале ночи в Восточной Эстонии выпадет мокрый снег и снег. После полуночи осадки в Западной Эстонии прекратятся, а тучи рассеются. Опасность обледенения. Ветер юго-западный и южный 5-12, порывами до 16, на побережье 9-15, порывами до 21 м/с, после полуночи постепенно повернет на запад и северо-запад и к утру немного ослабнет. Температура воздуха 0..+6°С, внутри страны утром опустится до -3°С. На дорогах скользко! Днем: Небольшая облачность. После обеда с запада облачность усилится и начнется дождь. Ветер юго-западный и западный 3-8, порывами 11, на побережье 6-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах Западной Эстонии до +6°С. Дороги скользкие!

Понедельник, 18.12: