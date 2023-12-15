Подробности ДТП со 180 свиньями: погибло 69 животных, остальных ждет такая же участь

Вчера, когда работы на месте происшествия еще продолжались, PTA оценил число погибших животных в пределах 20. Сегодня пресс-секретарь ведомства Элен Курвитс сообщила, что в итоге насчитали в три раза больше.

„Автомобиль перевозил 180 свиней на скотобойню. В аварии погибли 69 свиней, остальные 111 перегрузили на другую машину и отвезли на скотобойню“, - сказала Курвитс газете Maaleht.

PTA благодарит сотрудников Спасательного департамента, которые участвовали в разрешении ситуации, и полицейских, которые на месте ДТП регулировали движение.

Как сказала Курвитс, PTA обязательно проанализирует данный случай. „Владелец животных отвечает за то, чтобы они были готовы к перевозке, а за транспортировку отвечает перевозчик“, - отметила она.

Обстоятельства инцидента

По утверждению источника Maaleht, перевозивший животных автомобиль совершал в момент аварии обгон, но машина потеряла управляемость, заехала в кювет и опрокинулась. Свиньи погибли из-за того, что придавили друг друга и задохнулись. По мнению источника, спасательные работы проходили недостаточно быстро, но Спасательный департамент и PTA с этим не согласились.

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