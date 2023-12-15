А ведь праздники еще не начались! В Ласнамяэ мужчина ударил тещу, в Кохтла-Ярве подрались женщины

В четверг, 14 декабря, в Ласнамяэ в доме по улице Лийкури 47-летний мужчина ударил свою тёщу. Полицейские задержали мужчину.

14 декабря в селе Ляэне-Ристи (Харьюмаа) 33-летний мужчина ударил свою 35-летнюю спутницу жизни.

15 декабря полиция получила сообщение, что в Нарве на проспекте Кангеласте нетрезвый 44-летний мужчина в ходе ссоры ударил свою жену. Точные обстоятельства преступления устанавливаются в ходе уголовного производства.

14 декабря в Ахтме (Кохтла-Ярве) на улице Ридакюла 42-летний пьяный мужчина напал на свою спутницу жизни. Мужчину задержали на месте преступления. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело.

14 декабря в многоквартирном доме на Пыхья аллеэ в Кохтла-Ярве возник конфликт между двумя жителями. В результате ссоры 50-летняя женщина толкнула другую женщину, которая получила травму. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента устанавливаются.

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