ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ | Почему падение цен на мировом рынке не отражается на ценах эстонских автозаправок?

Руководитель сферы ценообразования на моторное топливо компании Circle K Eesti Индрек Сасс сообщил, что под влиянием мирового рынка они уже десять раз в течение последнего месяца снижали на своих станциях обслуживания розничные цены. „По сравнению с началом второй недели ноября розничные цены на заправках Circle K снизились на одну восьмую, на такую же величину за данный период снизились цены на готовую продукцию и на мировом рынке“, - отметил Сасс.

По словам начальника отдела продаж компании Alexela Тармо Кясна, цены на нефть падают начиная с октября, цена готовой продукции следует этой тенденции. Цена бензина марки „95“ по сравнению с началом октября снизилась с 1,82 евро до 1,55 евро, а дизельного топлива с 1,71 евро до 1,55 евро. Однако в последние два месяца наблюдался рост цен из-за израильского конфликта и встречи ОПЕК+.

„Сегодня на всех заправках Эстонии продается зимнее топливо, производство которого дороже, чем летнего топлива. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире, делать прогнозы крайне сложно, особенно, когда конфликты часто возникают поблизости от нефтяных стран и оказывают значительное влияние на цены мирового рынка. Если не случится сюрпризов, то цена нефти останется скорее всего в диапазоне 80-90 долларов за баррель, и цены на заправках сохранят стабильность. На стоимость топлива в новом году повлияет повышение НСО, это влияние составит 2-3 цента за литр. А повышение в мае акциза на дизельное топливо повысит в свою очередь цены на 3-4 цента за литр“, - пояснил Кярсна.

Фирма AS Olerex ответила Ärileht, что неделю назад снизила цену на бензин на своих заправках до самого низкого уровня в 2023 году, а на дизельное топливо — до уровня, близкого к самому низкому. В настоящее время цены находятся на очень выгодном с точки зрения потребителя уровне.