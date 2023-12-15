Более 100 000 жителей Эстонии получат „письма счастья“ от судебных исполнителей

Рождественская открытка является электронной и предназначена для того, чтобы должник распечатал ее, написал персональное рождественское пожелание и повесил на елку в качестве напоминания о своем долге.

Цель рождественской открытки — напомнить должнику, что и в канун Рождества где-то есть кто-то, кто ждет выплаты долга. Будь то дети, ожидающие невыплаченных алиментов; кредиторы, ожидающего выплаты назначенного судом возмещения; банки, ожидающие выполнения кредитных обязательств; государство, не теряющее надежды на получение неоплаченного штрафа и т. д.

Общая сумма долга перед судебными исполнителями по состоянию на конец года составит 1,6 млрд евро.

Средний размер долга, взыскиваемого сегодня в Эстонии, равен 2350 евро, а самый крупный долг — 33 млн евро. Среднестатистический должник судебного исполнителя – мужчина лет сорока. „Рекордсменом“ является человек, в отношении которого заведено 702 дела.

Алиментов ждут 15 176 детей.

У 38 действующих в Эстонии судебных исполнителей сейчас инициированы производства в отношении 101 254 должников. Всего на конец года в производстве находится 503 076 дел, из них 270 591 завершено в пользу государства и 232 485 — в пользу частных истцов.

За 11 месяцев текущего года инициировано 98 062 производства. В 2022 году общее количество производств составило 97 323.

• Количество должников: 101 254

• Количество находящихся на рассмотрении исполнительных дел: 503 076.

• Общая сумма нерассмотренных исполнительных дел в евро: 1,6 миллиарда.

• Количество детей, ожидающих алиментов: 15 176.

• Количество должников по алиментам: 9 916 человек.

• Средняя сумма долга в евро: 2350.

• Самый большой долг в евро: 33 миллиона.

• Количество государственных исков: 270 591

• Количество частных исков: 232 485.

(По состоянию на 13 декабря 2023 г.)

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