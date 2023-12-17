17.12.2023, 19:26
Старейший производитель мебели в Эстонии восстал из пепла и сотрудничает с дизайнером, разработавшим мебель для фильма о Джеймсе Бонде(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Год назад производитель мебели Standard объявил о приостановке производства. Теперь, с новыми владельцами, предприятие поменяло курс, рассказывает Delfi Ärileht.
„Мы начали с нового импульса“, — говорит исполнительный директор Standard Йонатан Карьюс (32), который руководит компанией с мая и ранее долгое время работал в сфере СМИ и связей с общественностью. По его словам, за последние полгода легендарный производитель мебели полностью возродился. „По сути, многое изменилось: мы начали с совершенно новых поверхностей и совершенно новой концепции. Мы переживаем очень интересное время“, — подчеркивает он.