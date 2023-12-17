Старейший производитель мебели в Эстонии восстал из пепла и сотрудничает с дизайнером, разработавшим мебель для фильма о Джеймсе Бонде

„Мы начали с нового импульса“, — говорит исполнительный директор Standard Йонатан Карьюс (32), который руководит компанией с мая и ранее долгое время работал в сфере СМИ и связей с общественностью. По его словам, за последние полгода легендарный производитель мебели полностью возродился. „По сути, многое изменилось: мы начали с совершенно новых поверхностей и совершенно новой концепции. Мы переживаем очень интересное время“, — подчеркивает он.