Экономика
17.12.2023, 19:26

Старейший производитель мебели в Эстонии восстал из пепла и сотрудничает с дизайнером, разработавшим мебель для фильма о Джеймсе Бонде

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Хотя в ноябре команда Standard уже переехала на новое место в квартале Балтика, по словам исполнительного директора компании Йонатана Карьюса, новый магазин там откроется в феврале
Хотя в ноябре команда Standard уже переехала на новое место в квартале Балтика, по словам исполнительного директора компании Йонатана Карьюса, новый магазин там откроется в феврале
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Год назад производитель мебели Standard объявил о приостановке производства. Теперь, с новыми владельцами, предприятие поменяло курс, рассказывает Delfi Ärileht.

„Мы начали с нового импульса“, — говорит исполнительный директор Standard Йонатан Карьюс (32), который руководит компанией с мая и ранее долгое время работал в сфере СМИ и связей с общественностью. По его словам, за последние полгода легендарный производитель мебели полностью возродился. „По сути, многое изменилось: мы начали с совершенно новых поверхностей и совершенно новой концепции. Мы переживаем очень интересное время“, — подчеркивает он.

Тем, кто привык видеть вывеску Standard на улице Марья в Пыхья-Таллинне, теперь придется зайти в квартал Балтика в центре столицы, в бывшие помещения представительского магазина „Балтика“. Переезд туда начался 17 ноября. В феврале компания откроет свой выставочный зал и сервисный центр на улице Веэренни.

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