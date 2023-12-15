Спасибо, что не человек! В Силламяэ бобра приняли за утопленника

Вчера, 14 декабря, в 23:42 житель одного из домов города Силламяэ заметил из своего окна на запрудном озере нечто черное.

Спасатели прибыли на место и проверили территорию. На берегу озера они обнаружили бобра, который издалека и в темноте мог выглядеть как человек, провалившийся под лед.

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