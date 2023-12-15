15.12.2023, 12:55
Спасибо, что не человек! В Силламяэ бобра приняли за утопленника(1)
ФОТО: | LETA
Спасатели проверили озеро, в котором, по первоначальным данным, мог утонуть человек. К счастью, выяснилось, что информация не соответствовала действительности.
Вчера, 14 декабря, в 23:42 житель одного из домов города Силламяэ заметил из своего окна на запрудном озере нечто черное.
Спасатели прибыли на место и проверили территорию. На берегу озера они обнаружили бобра, который издалека и в темноте мог выглядеть как человек, провалившийся под лед.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.