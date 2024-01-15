Уклонявшийся от правосудия мужчина задержан в Таллинне

Сообщалось, что мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.

В понедельник, 15 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские задержали мужчину в Таллинне.

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