ЧП и криминал
15.01.2024, 13:24

Уклонявшийся от правосудия мужчина задержан в Таллинне

 
Käerauad peale ja minek
Käerauad peale ja minek
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Полиция с 15 декабря искала 40-летнего Артура Серебрякова, который уклонялся от исполнения судебного решения, согласно которому он должен был отбывать наказание за преступление против имущества.

Сообщалось, что мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.

В понедельник, 15 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские задержали мужчину в Таллинне.

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