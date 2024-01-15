15.01.2024, 13:24
Уклонявшийся от правосудия мужчина задержан в Таллинне
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция с 15 декабря искала 40-летнего Артура Серебрякова, который уклонялся от исполнения судебного решения, согласно которому он должен был отбывать наказание за преступление против имущества.
Сообщалось, что мужчина может находиться в Таллинне или Харьюмаа.
В понедельник, 15 января, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Пирьё Нейссаар сообщила, что полицейские задержали мужчину в Таллинне.
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