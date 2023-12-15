СХЕМА | Ночные автобусы будут курсировать еще в двух районах Таллинна

Вице-мэр Владимир Свет подтвердил, что начиная с января ночные автобусы станут постоянной составляющей столичной сети общественного транспорта, появятся дополнительные направления, а также будут немного скорректированы существующие маршруты. „Проходивший с весны по осень пилотный проект показал, что данная услуга востребована. В новом году услуга будет расширена на Нымме и Виймси, куда прежде ночной транспорт не ходил, оттуда мы получаем много просьб об открытии ночных маршрутов“, - пояснил Свет.

„Изменения в работе уже работающих маршрутов ночных автобусов основаны на полученных данных. Мы оптимизируем собранную в тестовый период информацию и на основании полученной от пассажиров обратной связи скорректируем маршруты. Автобусы будут делать небольшой круг в районе с высокой плотностью населения в конце маршрута. На основании отзывов пассажиров при необходимости мы будем и впредь вносить коррективы“, - сказал вице-мэр.

В бюджете на будущий год на услугу ночного общественного транспорта предусматривается выделение 830 000 евро.

По словам советника по ночной жизни Натали Метс, Таллинн был последней столицей Европейского Союза, в котором не было ночного общественного транспорта. „Радует, что в сфере развития ночной жизни Таллинн становится более европейским и удобным для людей. Ночные автобусы позволяют людям отказаться от использования такси и направить освободившиеся средства, например, на участие в культурной жизни. Решение сделать услугу общегородской и расширить сеть маршрутов на Нымме и Виймси делает ночной транспорт частью Таллиннского общественного транспорта“.

Ночные автобусы отправляются от остановки междугородних автобусов на Балтийском вокзале. Ночные автобусы курсируют в ночь на субботу и воскресенье с половины первого до половины четвертого с 30-минутным интервалом. Последнее отправление в направлении из центра города.