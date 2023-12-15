СХЕМА | Ночные автобусы будут курсировать еще в двух районах Таллинна
Проведенный в этом году пилотный проект ночных автобусов оказался успешным и начиная с нового года ночной общественный транспорт будет работать в Таллинне круглогодично. Появится два новых направления - в Нымме и Виймси, также будут скорректированы прежние маршруты, чтобы ими могли пользоваться как можно большее число пассажиров.
Вице-мэр Владимир Свет подтвердил, что начиная с января ночные автобусы станут постоянной составляющей столичной сети общественного транспорта, появятся дополнительные направления, а также будут немного скорректированы существующие маршруты. „Проходивший с весны по осень пилотный проект показал, что данная услуга востребована. В новом году услуга будет расширена на Нымме и Виймси, куда прежде ночной транспорт не ходил, оттуда мы получаем много просьб об открытии ночных маршрутов“, - пояснил Свет.
„Изменения в работе уже работающих маршрутов ночных автобусов основаны на полученных данных. Мы оптимизируем собранную в тестовый период информацию и на основании полученной от пассажиров обратной связи скорректируем маршруты. Автобусы будут делать небольшой круг в районе с высокой плотностью населения в конце маршрута. На основании отзывов пассажиров при необходимости мы будем и впредь вносить коррективы“, - сказал вице-мэр.
В бюджете на будущий год на услугу ночного общественного транспорта предусматривается выделение 830 000 евро.
По словам советника по ночной жизни Натали Метс, Таллинн был последней столицей Европейского Союза, в котором не было ночного общественного транспорта. „Радует, что в сфере развития ночной жизни Таллинн становится более европейским и удобным для людей. Ночные автобусы позволяют людям отказаться от использования такси и направить освободившиеся средства, например, на участие в культурной жизни. Решение сделать услугу общегородской и расширить сеть маршрутов на Нымме и Виймси делает ночной транспорт частью Таллиннского общественного транспорта“.
Ночные автобусы отправляются от остановки междугородних автобусов на Балтийском вокзале. Ночные автобусы курсируют в ночь на субботу и воскресенье с половины первого до половины четвертого с 30-минутным интервалом. Последнее отправление в направлении из центра города.
До конца этого года продолжат работать четыре маршрута. Автобус № 91 следует в направлении Мустамяэ, № 92 - в направлении Вяйке-Ыйсмяэ, № 93 - в направлении Пельгуранна и № 94 - в направлении Прийсле. С января появятся линия № 95 – в направлении центра Виймси, а также № 96 – через Мяннику в направлении Вана-Пяэскюла. Автобусы курсируют в обоих направлениях, возвращаясь на Балтийский вокзал. Летом услугой по выходным пользовалось в среднем 2700 человек.
Для жителей Таллинна проезд бесплатный, для остальных пассажиров - по обычному тарифу. Расписание можно найти на автобусных остановках и на сайте http://transport.tallinn.ee.
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