Союз стоматологов: компенсация за лечение зубов — это разбрасывание денег. Нуждающиеся в лечении все равно не пойдут к зубному врачу

С нового года вырастет общая сумма выплачиваемых Кассой здоровья компенсаций за лечение зубов: компенсация за лечение зубов застрахованных взрослых составит 60 евро в год, компенсация для людей с повышенной потребностью в лечении зубов — 105 евро.

В то же время Союз стоматологов считает, что установленная в 2018 году при правительстве Юри Ратаса система льгот на лечение зубов неэффективна и способствует неравенству. „Даже если компенсации составит 105 евро, пациенты с плохим здоровьем зубов все равно не придут к зубному врачу“, — сказала президент Союза стоматологов Катрин Метстак.