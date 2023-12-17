17.12.2023, 20:34
Союз стоматологов: компенсация за лечение зубов — это разбрасывание денег. Нуждающиеся в лечении все равно не пойдут к зубному врачу(18)
ФОТО: | Delfi Meedia
За шесть месяцев расходы государства на выплату компенсаций за лечение зубов взрослых увеличились с 11 миллионов до 19 миллионов евро, но люди все равно не посещают зубных врачей, пишет издание Maaleht.
С нового года вырастет общая сумма выплачиваемых Кассой здоровья компенсаций за лечение зубов: компенсация за лечение зубов застрахованных взрослых составит 60 евро в год, компенсация для людей с повышенной потребностью в лечении зубов — 105 евро.