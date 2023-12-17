Новости Эстонии
17.12.2023, 20:34

Союз стоматологов: компенсация за лечение зубов — это разбрасывание денег. Нуждающиеся в лечении все равно не пойдут к зубному врачу

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„Разбрасывать деньги с самолета — неразумно“, — считает президент Союза стоматологов Эстонии доктор Катрин Метстак.
„Разбрасывать деньги с самолета — неразумно“, — считает президент Союза стоматологов Эстонии доктор Катрин Метстак.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

За шесть месяцев расходы государства на выплату компенсаций за лечение зубов взрослых увеличились с 11 миллионов до 19 миллионов евро, но люди все равно не посещают зубных врачей, пишет издание Maaleht.

С нового года вырастет общая сумма выплачиваемых Кассой здоровья компенсаций за лечение зубов: компенсация за лечение зубов застрахованных взрослых составит 60 евро в год, компенсация для людей с повышенной потребностью в лечении зубов — 105 евро.

В то же время Союз стоматологов считает, что установленная в 2018 году при правительстве Юри Ратаса система льгот на лечение зубов неэффективна и способствует неравенству. „Даже если компенсации составит 105 евро, пациенты с плохим здоровьем зубов все равно не придут к зубному врачу“, — сказала президент Союза стоматологов Катрин Метстак.

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