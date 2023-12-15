Рейтинг Kantar Emor: поддержка Партии реформ и Центристской партии сравнялась

Уверенным лидером рейтинга остается Isamaa. Как и в ноябре, отечественников в декабре были готовы поддержать 25% респондентов.

На втором месте Консервативная народная партия (EKRE), поддержка которой за месяц снизилась на один процентный пункт и сейчас составляет 20%.

Третье и четвертое место делят возглавляющая правительство Партия реформ и оппозиционная Центристская партия - обе политические силы готовы поддержать по 15% избирателей. В ноябре рейтинг реформистов составлял 16%, а центристов - 13%.

Уровень поддержки Социал-демократической партии составляет 12%, снизившись за месяц на один процентный пункт.

Рейтинг Eesti 200 остается стабильно низким и после смены председателя - 6% в ноябре и декабре.

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