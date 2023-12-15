ВИДЕО | Elektrilevi наняла вертолет для уборки полос линий электропередач, стоимость его работы -1300 евро в час

По словам главы отдела маркетинга и коммуникации Elektrilevi Кристи Рейланд, коридоры, расположенные в природоохранной зоне, очень узкие, а расширение в этой зоне запрещено. „Неизбежно деревья и ветви растут к свету, то есть к линиям, и вызывают множество помех. Именно поэтому мы наняли вертолет для очистки коридоров, расположенных в национальном парке Лахемаа“, — комментирует она.