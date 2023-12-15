Новости Эстонии
15.12.2023, 14:10

ВИДЕО | Elektrilevi наняла вертолет для уборки полос линий электропередач, стоимость его работы -1300 евро в час

 
Вертолет в поселке Колга-Аабла
Вертолет в поселке Колга-Аабла
ФОТО: Erakogu

По словам представителей Elektrilevi, основными причинами отключения электроэнергии являются сильный ветер, снег, гололед и гроза. Из-за потепления снег стал еще тяжелее, и начали ломаться более крупные ветви деревьев, в свою очередь, ломая мачты, траверсы и тросы на пути электропередач. Для решения ситуации был привлечен вертолет с гигантской пилой, помогающей расчищать коридоры линий от опасных ветвей, пишет Delfi Maaleht.

По словам главы отдела маркетинга и коммуникации Elektrilevi Кристи Рейланд, коридоры, расположенные в природоохранной зоне, очень узкие, а расширение в этой зоне запрещено. „Неизбежно деревья и ветви растут к свету, то есть к линиям, и вызывают множество помех. Именно поэтому мы наняли вертолет для очистки коридоров, расположенных в национальном парке Лахемаа“, — комментирует она.

По словам Рейланд, обрезка опасных ветвей с помощью вертолета — наиболее эффективный способ сократить случаи перебоев с электроэнергией. „По времени мы можем выполнить работу с вертолетом примерно в 5 раз быстрее, чем с командой на земле“, — добавляет она.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии