В Харьюмаа в пожаре погиб человек

Вчера, 14 декабря, в 21:32 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Каасику в волости Сауэ. По словам звонившего, горело жилое здание.

Когда приехали спасатели, выяснилось, что деревянный дом горит открытым пламенем. К тушению приступили спасатели из Кейла и Нымме, а также спасатели-добровольцы из Кохила, Ристи и Турба.

В 22:09 спасатели обнаружили в доме тело.

Был ли в здании дымовой датчик, установить не представлялось возможным. Сигнала также не было слышно. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

В этом году в пожарах погибло 35 человек.

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