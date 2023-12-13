В Харьюмаа в пожаре погиб человек
В результате пожара в доме в деревне Каасику в волости Сауэ в Харьюмаа погиб человек.
Вчера, 14 декабря, в 21:32 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном доме в деревне Каасику в волости Сауэ. По словам звонившего, горело жилое здание.
Когда приехали спасатели, выяснилось, что деревянный дом горит открытым пламенем. К тушению приступили спасатели из Кейла и Нымме, а также спасатели-добровольцы из Кохила, Ристи и Турба.
В 22:09 спасатели обнаружили в доме тело.
Был ли в здании дымовой датчик, установить не представлялось возможным. Сигнала также не было слышно. Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.
В этом году в пожарах погибло 35 человек.
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