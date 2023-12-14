ФОТО | В Ида-Вирумаа в ДТП погиб пешеход

Несчастье произошло на 20-м километре шоссе Нарва — Нарва-Йыэсуу — Хийеметса. По предварительной информации, автомобиль Mercedes-Benz наехал на лежащего на дороге пешехода.

„По имеющейся сейчас информации, пешеход в темной одежде и без отражателя лежал на проезжей части, и водителю не удалось избежать наезда. 63-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут установлены все обстоятельства, в том числе, по какой причине мужчина лежал на дороге“, - сказал оперативный дежурный Идаской префектуры Андреас Клиймант.

За рулем находился 56-летний мужчина, в машине ехала также 51-летняя женщина. Они в ДТП не пострадали. Водитель был трезв и имеет водительские права соответствующей категории.

ДТП произошло на участке с разрешенной скоростью 90 км/ч. На месте происшествия дорога была заснеженной, в момент инцидента шел снег.

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