Кая Каллас о решении ЕС открыть переговоры с Украиной: следующим шагом должно стать вступление в НАТО

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония всегда была убежденным сторонником присоединения к ЕС Украины и Молдовы. „Единство Евросоюза сохраняется, и мы можем смотреть в глаза кандидатам, потому что с ними считаются“, - сказала премьер-министр.

Премьер-министр отдельно отметила открытие переговоров с Украиной. „В жестокой войне, которая продолжается уже почти два года, народу Украины нужна надежда. Кроме того, они проделали невероятно хорошую работу по выполнению условий, поставленных ЕС, и приглашение является справедливым отражением этого прогресса. И Европейский союз, конечно, не должен остаться единственным шагом на пути помощи Украине, она также должна стать членом НАТО, самого мощного оборонительного альянса в мире“, - добавила она.

Премьер-министр Каллас принимает участие в начавшемся в четверг саммите Европейского союза, основными темами которого являются расширение ЕС, продолжение поддержки Украины и согласование дополнительного бюджета ЕС на следующие четыре года.

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