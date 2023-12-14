С 15 декабря можно вновь выходить на лед Чудского, Теплого и Псковского озер

Запрещен выход на лед участка, расположенного между деревней Смольница и истоком реки Нарва. Запрещено приближаться к устью реки ближе, чем на 200 метров. Также следует избегать приближения к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, и к устью реки Эмайыги ближе, чем на километр. Также необходимо соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар на участке между островом Пийриссар и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу, поскольку в этих местах лед может быть слишком тонким.