С 15 декабря можно вновь выходить на лед Чудского, Теплого и Псковского озер
Начиная с 15 декабря Департамент полиции и погранохраны Эстонии разрешает пеший выход на лед Чудских озер.
Запрещен выход на лед участка, расположенного между деревней Смольница и истоком реки Нарва. Запрещено приближаться к устью реки ближе, чем на 200 метров. Также следует избегать приближения к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, и к устью реки Эмайыги ближе, чем на километр. Также необходимо соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар на участке между островом Пийриссар и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу, поскольку в этих местах лед может быть слишком тонким.
Пеший выход разрешен на лед водоемов:
Чудское озеро
Псковское и Теплое озеро
В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:
Нарвское водохранилище
Река Нарва
озеро Пабра
озеро Ванику
озеро Крийва
озеро Паттина
С действующими ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны