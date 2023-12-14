Новости Эстонии
14.12.2023, 18:19

С 15 декабря можно вновь выходить на лед Чудского, Теплого и Псковского озер

 
Чудское озеро (2022)
Чудское озеро (2022)
ФОТО: Jassu Hertsmann | Delfi Meedia

Начиная с 15 декабря Департамент полиции и погранохраны Эстонии разрешает пеший выход на лед Чудских озер.

Запрещен выход на лед участка, расположенного между деревней Смольница и истоком реки Нарва. Запрещено приближаться к устью реки ближе, чем на 200 метров. Также следует избегать приближения к острову Салусаар ближе, чем на 200 метров, и к устью реки Эмайыги ближе, чем на километр. Также необходимо соблюдать осторожность при выходе из юго-восточной части острова Пийриссаар на участке между островом Пийриссар и материком от мыса Ухтинина до Меерапалу, поскольку в этих местах лед может быть слишком тонким.

Пеший выход разрешен на лед водоемов:

  • Чудское озеро

  • Псковское и Теплое озеро

В целях сохранения жизни людей запрещен выход на лед следующих водоемов как пешком, так и на автотранспорте:

  • Нарвское водохранилище

  • Река Нарва

  • озеро Пабра

  • озеро Ванику

  • озеро Крийва

  • озеро Паттина

С действующими ограничениями можно ознакомиться на домашней странице Департамента полиции и пограничной охраны

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