Вы в курсе? С нового года в порядке взносов во II пенсионную ступень вводится важное изменение

С 1 января у клиентов появится возможность увеличить свой взнос во вторую ступень до четырёх или шести процентов от брутто-зарплаты за 2025-й год. Также можно будет сохранить нынешний, двухпроцентный взнос. В любом случае, дополнительный взнос государства в размере четырёх процентов из сумм социального страхования от брутто-зарплаты работника останется прежним.

Опрос, проведённый по заказу Swedbank компанией Kantar Emor, показал, что почти три четверти респондентов ещё не решили, увеличивать ли свой взнос во вторую ступень. „По данным Европейской комиссии, пенсии жителей Эстонии составляют лишь чуть более трети их прежнего чистого дохода. Пенсионная бедность – серьёзная проблема в Эстонии, поэтому важно, чтобы люди как можно лучше знали о возможностях накопления средств на старость“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.

Опрос показал, что люди с более высокими доходами планируют делать больше взносов во вторую ступень. Каждая четвёртая семья с доходом не менее 1500 евро на члена семьи планирует увеличить взносы. Среди причин, которые называют те, кто не хочет инвестировать, они называют, например, стоимость сборов пенсионных фондов и желание вместо этого вложить свои деньги в третью ступень или в другой инвестиционный инструмент.