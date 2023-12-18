Вы в курсе? С нового года в порядке взносов во II пенсионную ступень вводится важное изменение
Согласно опросу, проведенному в ноябре, 38% жителей Эстонии знают, что с нового года те, кто делают взносы во вторую пенсионную ступень, смогут подать заявление на увеличение своих взносов. В августе этого года этот показатель составлял 17 процентов.
С 1 января у клиентов появится возможность увеличить свой взнос во вторую ступень до четырёх или шести процентов от брутто-зарплаты за 2025-й год. Также можно будет сохранить нынешний, двухпроцентный взнос. В любом случае, дополнительный взнос государства в размере четырёх процентов из сумм социального страхования от брутто-зарплаты работника останется прежним.
Опрос, проведённый по заказу Swedbank компанией Kantar Emor, показал, что почти три четверти респондентов ещё не решили, увеличивать ли свой взнос во вторую ступень. „По данным Европейской комиссии, пенсии жителей Эстонии составляют лишь чуть более трети их прежнего чистого дохода. Пенсионная бедность – серьёзная проблема в Эстонии, поэтому важно, чтобы люди как можно лучше знали о возможностях накопления средств на старость“, – говорит руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк.
Опрос показал, что люди с более высокими доходами планируют делать больше взносов во вторую ступень. Каждая четвёртая семья с доходом не менее 1500 евро на члена семьи планирует увеличить взносы. Среди причин, которые называют те, кто не хочет инвестировать, они называют, например, стоимость сборов пенсионных фондов и желание вместо этого вложить свои деньги в третью ступень или в другой инвестиционный инструмент.
„Само по себе инвестирование в третью ступень то есть в добровольный накопительный фонд – правильный выбор. Индексные фонды Swedbank имеют самые низкие в Эстонии комиссионные и одни из самых высоких доходов. В этом году особенно хорошо себя показали фонды с большой долей акций, доходность которых даже превысила десять процентов. В то же время важно помнить, что накопление средств на пенсию – это не спринт, а марафон, и важны долгосрочные результаты. К сожалению, статистика показывает, что значительная часть денег, изымаемых из второй ступени, идёт на потребление, а не на инвестиции“, – сказала Пейк. Она добавила, что преимущество увеличения взносов во вторую ступень заключается в том, что взносы вычитаются из брутто-зарплаты, то есть клиент возвращает себе со взносов 20-процентный подоходный налог, а налоговый выигрыш сразу начинает расти благодаря сложным процентам.
Безусловно, стоит изучить эту новую возможность и, если необходимо – проконсультироваться о последствиях увеличения взносов на вторую ступень. Кроме того, вам следует проанализировать свои текущие варианты, в частности, правильно ли вы выбрали фонд, соответствует ли он вашей толерантности к риску, и каковы его тарифы.
Опрос в ноябре этого года провела компания Kantar Emor по заказу Swedbank. В опросе приняли участие 828 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 64 лет.
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