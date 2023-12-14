Cмотрите, кто стал победителем второго тура рождественской викторины от RusDelfi!

Правильные ответы на вопросы второго тура:

Вопрос 1. Первый эстонский спортсмен, участвовавший в двух зимних Олимпиадах, конькобежец Александер Митт, по основной профессии был… 1. Учителем физкультуры 2. Почтальоном 3. Полицейским 4. Пожарным

Комментарий: Митт, абсолютно лучший эстонский конькобежец в межвоенный период, ездил на игры в Санкт-Морице (1928 год) и Гармиш-Партенкирхене (1936 год). А основным местом его работы была полиция Тарту. Во время советской оккупации он был арестован и умер в апреле 1942 года в лагере в Кировской области.

Вопрос 2. В какой из этих профессиональных североамериканских лиг никогда не играли уроженцы Эстонии? 1. МЛБ (бейсбол) 2. НФЛ (американский футбол) 3. НБА (баскетбол) 4. НХЛ (хоккей)

Комментарий: В Национальной баскетбольной ассоциации Эстонию представлял Мартин Мююрсепп (в 1996-1998 годах за „Майами Хит“ и „Даллас Маверикс“), в Национальной футбольной лиге - Маргус Хунт. В НХЛ много лет выступал нарвитянин Лео Комаров. А вот бейсболисты мирового уровня в Эстонии (пока?) не рождались.

Вопрос 3. Олимпийский чемпион, конькобежец Антс Антсон был очень известен в Эстонии. Но, кажется, его жена была еще популярнее. Ведь ей была…1. Анне Вески 2. Эве Киви 3. Ита Эвер 4. Юлия Ауг

Комментарий: Антсон и Киви долгое время были одной из самых звездных пар Эстонии.

Вопрос 4. Другая звездная пара эстонских спортсменов, Анна и Алар Леванди познакомились на… 1. Олимпиаде в Калгари 2. Катке, где Леванди учился кататься 3. Стадионе во время хоккейного матча сборной Эстонии 4. Корабле во время кругосветного путешествия

Комментарий: Алар Леванди выиграл медаль на Играх в Калгари и именно там познакомился с очаровательной фигуристкой Анной Кондрашовой (которой удача в соревнованиях не улыбнулась, зато улыбнулся Алар).

Вопрос 5. Соревнования по какому виду спорта в Эстонии впервые прошли в феврале 1938 года в Нымме? 1. Биатлон 2. Горнолыжный спорт 3. Кёрлинг 4. Гонки на собачьих упряжках