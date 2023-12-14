Президент провозгласил Закон о государственном бюджете на 2024 год, увязанный с доверием правительству

Согласно закону о госбюджете на 2024 год, увязанному с вопросом доверия правительству, по сравнению с текущим годом доходы вырастут на 7,7 процента, а расходы - на 4,9 процента. Объем доходов составит 16,8 млрд евро, расходов – 17,7 млрд евро. В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит отметку в три процента, достигнув 3,2 процента от ВВП, а в гособорону страна инвестирует более 1,3 миллиарда евро. В госбюджете также остается соглашение о выделении одного процента от ВВП на финансирование науки.

На переход на эстоноязычное образование выделено 71,9 миллиона евро, а на повышение зарплат учителей — почти 24 миллиона евро. Еще 23 миллиона евро будут инвестированы в следующем году в обеспечение исправности базовой ИТ-инфраструктуры штата и кибербезопасность.

Глава государства огласил еще четыре закона, связанных с вопросом доверия правительству.

Закон о внесении изменений в Закон о государственном бюджете изменяет правила баланса государственного сектора, которые являются основой для подготовки государственного бюджета. В числе прочих, разрешенная ставка уровня госдолга будет снижена с 60 до 30 процентов, а соответствующие условия будут действовать до 31 декабря 2029 года.

Закон о внесении изменений в Закон о полезных ископаемых предусматривает восьмилетний переходный период для взимания платы за использование государственного недвижимого имущества для добычи. В январе 2024 года вступят в силу новые ставки земельного налога, которые также станут основой для расчета платы за предоставление государственной земли для использования в целях добычи полезных ископаемых. Цель изменений – позволить производителям постепенно приспособиться к повышению платы за землепользование.