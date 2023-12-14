Президент провозгласил Закон о государственном бюджете на 2024 год, увязанный с доверием правительству(2)
Президент Алар Карис провозгласил Закон о государственном бюджете на 2024 год и четыре других закона, касающихся изменений в государственном бюджете, норм использования дорог грузовиками, платы за добычу полезных ископаемых, отмены преимущественного права государства при передаче недвижимого имущества и компенсации ущерба, причиненного животным.
Согласно закону о госбюджете на 2024 год, увязанному с вопросом доверия правительству, по сравнению с текущим годом доходы вырастут на 7,7 процента, а расходы - на 4,9 процента. Объем доходов составит 16,8 млрд евро, расходов – 17,7 млрд евро. В 2024 году оборонный бюджет Эстонии впервые превысит отметку в три процента, достигнув 3,2 процента от ВВП, а в гособорону страна инвестирует более 1,3 миллиарда евро. В госбюджете также остается соглашение о выделении одного процента от ВВП на финансирование науки.
На переход на эстоноязычное образование выделено 71,9 миллиона евро, а на повышение зарплат учителей — почти 24 миллиона евро. Еще 23 миллиона евро будут инвестированы в следующем году в обеспечение исправности базовой ИТ-инфраструктуры штата и кибербезопасность.
Глава государства огласил еще четыре закона, связанных с вопросом доверия правительству.
Закон о внесении изменений в Закон о государственном бюджете изменяет правила баланса государственного сектора, которые являются основой для подготовки государственного бюджета. В числе прочих, разрешенная ставка уровня госдолга будет снижена с 60 до 30 процентов, а соответствующие условия будут действовать до 31 декабря 2029 года.
Закон о внесении изменений в Закон о полезных ископаемых предусматривает восьмилетний переходный период для взимания платы за использование государственного недвижимого имущества для добычи. В январе 2024 года вступят в силу новые ставки земельного налога, которые также станут основой для расчета платы за предоставление государственной земли для использования в целях добычи полезных ископаемых. Цель изменений – позволить производителям постепенно приспособиться к повышению платы за землепользование.
Ставки платы за пользование дорогами для грузовых автомобилей изменены Законом о внесении изменений в Закон о дорожном движении и в Закон об автомобильном транспорте. Целью изменения является повышение энергоэффективности грузовых автомобилей и снижение их негативного воздействия на окружающую среду за счет применения принципа „загрязняющий платит“. Кроме того, штрафные единицы изменятся таким образом, чтобы они помогали избежать неуплаты за пользование дорогами. При определенных условиях также снижаются возрастные и другие ограничения для работы в качестве профессионального водителя.
Благодаря Закону о внесении изменений в Закон об охране природы и Закон о земельном кадастре, государство теряет преимущественное право покупки при передаче недвижимости, содержащей природный объект. Это снижает нагрузку на административный орган и нотариусов и ускоряет заключение сделок купли-продажи. Изменения также касаются возмещения ущерба, причиненного животным, информирования населения о порядке взятия природного объекта под охрану, а также выдачи разрешений на работу на охраняемых территориях тем, кто проводит исследования по заказу государства или управляющего органа охраняемой территории.
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