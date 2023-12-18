При приеме на работу все чаще требуют знать язык на уровень C2. Это вообще законно?(25)
Тех, кто ищет работу в Эстонии, требованием знать эстонский на уровень С1 не удивить. В недоумение приводит другое требование, которое все чаще встречается у работодателей. RusDelfi изучил рынок вакансий и отметил — только при поверхностном поиске нашлось с десяток вакансий, где от соискателя требуют разговорную и письменную речь по-эстонски на уровне... C2. Законно ли это? Каких специалистов ищут по такому критерию? И какую зарплату обещают платить?
„Требование С2 было включено в объявление по ошибке“
Без знания эстонского языка в стране все еще можно применить свои профессиональные навыки и найти работу. К примеру, в сфере IT, где основной язык — английский. Или в той сфере, где работа — с минимальным общением, например, горничным, уборщиками, упаковщиками. В основном все же языковые требования становится нормой, а не исключением. Но в последнее время в объявлениях среди прочего работодатели указывают наличие уровень владения эстонским языком С2.
Например, в конце ноября Таллиннская региональная больница искала нового менеджера по качеству для Центра крови. В объявлении о вакансии было указано, что новый менеджер по качеству центра крови будет внедрять и формировать принципы управления качеством в центре крови, а также организовывать работу отдела обеспечения качества. А также владение эстонским языком на уровне С2. Однако закон предусматривает, что такое требование не может быть включено в объявление о приеме на работу.
Но если в этой истории требование от кандидата уровня С2 убрали, то другие компании продолжают это делать.