Белобровцев: реформисты пытаются перекладывать на Таллинн обязанности государства

Комментируя требование реформистов, согласно которому мэрия Таллинна должна сама повышать зарплату учителям, Белобровцев отметил, что, учитывая предстоящую в январе забастовку учителей, такие действия Партии реформ в столичном горсобрании выглядят особенно цинично. „Жители Эстонии в последние месяцы хорошо видели, как правительство под руководством Партии реформ упорно уклонялось от выполнения обещания обеспечить учителям достойную заработную плату. Реформисты, социал-демократы и Eesti 200 обещали поднять зарплату учителей до 120% от средней по стране. В итоге они заявили о повышении на 1,7%, что сильно не дотягивает даже до нынешней средней зарплаты, а в следующем году разрыв увеличится еще больше. Поэтому обещанные 120%, к сожалению, рискуют так и остаться несбыточной мечтой“, – сказал Белобровцев.

„Доходы как в государственном бюджете, так и в бюджетах местных самоуправлений состоят, в основном, из налоговых поступлений, и ситуация сейчас одинаково тяжелая и для государства, и для местных самоуправлений. Но при этом мы видим огромную разницу в подходе: Таллинн продолжает инвестировать, увеличивает надбавку к пенсии и пособие к началу учебного года, повышает плату классным руководителям, а также пытается сохранить Коплиское спасательное депо, которое государство решило закрыть; тем временем правительство во главе с реформистами сокращает семейные пособия, повышает акцизы и налоги, придумывая новые, и отказывается от важных инвестиций, – напомнил Белобровцев. – Причины столь разной бюджетной политики Таллинна и правительства просты – разница в приоритетах, а также банальный непрофессионализм Партии реформ“.

По словам Белобровцева, при сравнении проектов бюджета государства и столицы на следующий год сразу видна большая разница: в то время как правительство повышает налоги и акцизы, сокращает пособие для многодетных семей, замораживает зарплаты полицейских и спасателей, Таллинн повышает социальные пособия на 10%, увеличивает инвестиции на 20% и вкладывает большие средства в сферу образования.

Депутат напомнил, что в самоуправлениях, где реформисты находятся у власти, финансирование сферы образования явно не является приоритетом. „Например, город Тарту почему-то не спешит поднимать зарплаты педагогам, а находящаяся рядом с Таллинном волость Раэ второй раз за полгода повышает плату за место в детском саду – с января плата за одного ребенка с учетом питания составит около 200 евро в месяц, то есть почти в 2,5 раза больше, чем в Таллинне, где плата за место в детском саду не меняется уже несколько лет подряд. Причем ни Тарту, ни волость Раэ никак не назовешь бедными“, – сказал Белобровцев.

Депутат Рийгикогу отметил, что городу все больше приходится брать на себя функции государства, и это – не нормальная практика. „Ранее столица приняла решение в одиночку продолжить проект Таллиннской больницы после того, как правительство под управлением реформистов отказалось направлять в него европейские деньги. Потом Таллинн спас от закрытия государственный полицейский оркестр, взяв его на свой баланс, теперь таким же образом пытается сохранить Коплиское спасательное депо. Что дальше? Может, если у Партии реформ не получается управлять государством, и правительство под управлением реформистов все больше своих обязательств пытается свалить на столицу и другие местные самоуправления, следовало бы передать власть в стране другим политическим силам, которые справятся лучше?“ – подытожил Белобровцев.

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