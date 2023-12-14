Хакеры получили доступ к медицинским данным множества жителей Эстонии

В середине ноября Asper Biogene OÜ сообщила полиции, Департаменту государственной инфосистемы и Инспекции по защите данных, что 11 ноября компания узнала: кто-то незаконно проник в их базу данных и скачал различные файлы. Для выяснения обстоятельств полиция возбудила уголовное дело, а Инспекция по защите данных инициировала надзорное производство в отношении обработчика данных.

Из базы, которая, по имеющимся данным, содержит личную и медицинскую информацию около 10 000 человек, злоумышленники загрузили порядка 100 000 копий различных файлов. Люди, которых это касается, будут уведомлены лично. Часть файлов содержало результаты генетических анализов, которые поставщики медицинских услуг и частные лица заказывали у компании. Что конкретно содержали данные, уточняется. Asper Biogene OÜ всесторонне сотрудничает с полицией для выяснения обстоятельств.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кретель Тамм, улики свидетельствуют о том, что атака с целью получения данных была преднамеренной и тщательно продуманной. „С момента возбуждения уголовного дела и до настоящего момента мы провели срочные процессуальные действия как в Эстонии, так и в рамках международного сотрудничества, чтобы зафиксировать следы преступления и попытаться установить виновника преступления. Хотя каждый клик оставляет след в виртуальном мире, киберпреступления обычно выполнены очень профессионально: они тщательно планируются, а следы запутываются. Обычно целью является получение криминального дохода. Так и в этом случае после атаки компании было предъявлено ​​финансовое требование, после чего компания обратилась в полицию“, — сказала Тамм.